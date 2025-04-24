Emekli maaşlarına yeni formül; Zam oranları böyle yükselecek!

TÜİK'in enflasyon rakamları, sadece ekonomik bir gösterge değil; milyonlarca çalışanın, emeklinin ve memurun maaş zammının temelini oluşturuyor. Ancak uzun süredir kamuoyunda bu verilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde ciddi eleştiriler yapılıyor.

🔍 Alternatif kurumlar ne diyor?

ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) ve

İTO (İstanbul Ticaret Odası)

bu konuda TÜİK'ten daha yüksek oranlar açıklıyor. Bu fark, emekli ve memur zammında ciddi mağduriyetlere yol açıyor. Çünkü zam oranları, TÜİK verileri baz alınarak belirleniyor.

⚖️ Mahkemeden TÜİK’e Enflasyon Sepeti Talebi

TÜİK’in şeffaflık konusundaki eleştirilerle yüzleştiği bir diğer cephe ise yargı. Devam eden bir dava sürecinde mahkeme, TÜİK’ten “enflasyon sepeti” verilerini paylaşmasını istedi. TÜİK bu talebi sadece mahkeme heyetiyle sınırlı ve şifreli olarak yanıtladı.



🏛️ Meclis’te Yeni Kanun Teklifi: Enflasyon Sepeti Açıklansın

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili dikkat çekici bir gelişmeyi duyurdu. TBMM’ye sunulan yeni bir kanun teklifiyle, TÜİK’in her ay güncellediği enflasyon sepetini kamuoyuyla paylaşması zorunlu hale getirilmeye çalışılıyor.

📢 Karakaş’ın açıklaması:

“TÜİK enflasyonu başta emekliler olmak üzere toplumun geniş kesimlerini etkiliyor. Bu nedenle hesaplamalarda kullanılan sepetin şeffaf olması hayati önemde. Meclis’e sunulan teklif yasalaşırsa, TÜİK her ay bu verileri açıklamak zorunda kalacak.”





📆 Enflasyon Zammı Nasıl Yapılıyor?

Emekli maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor:

🗓️ Ocak ve Temmuz aylarında

📌 Zam oranı, bir önceki 6 aylık dönemin TÜİK enflasyonuna göre belirleniyor

📌 Eğer enflasyon hedefin üstünde gerçekleşirse, aradaki fark “enflasyon farkı” olarak maaşlara yansıtılıyor



🔄 Yeni Sistem Emekli Maaşlarını Nasıl Etkiler?

Eğer kanun teklifi kabul edilir ve TÜİK enflasyon sepetini açıklar, uzmanlara göre şu etkiler yaşanabilir:

✅ Enflasyon hesaplamaları vatandaşın yaşadığı gerçek enflasyona yaklaşır

✅ Zam oranları daha yüksek çıkabilir

✅ Emekli maaşları enflasyon karşısında daha az erir

✅ Toplumun TÜİK’e olan güveni artar



📊 Alternatif Enflasyon Verileri Ne Diyor?

📈 ENAG: %120’yi aşan yıllık enflasyon

📈 İTO: %80’e yakın yıllık enflasyon

📉 TÜİK: %65 civarında açıklıyor

Bu farklar zam oranlarında yaklaşık %15-20'lik bir maaş kaybına neden olabiliyor. Emekliler için bu, temel ihtiyaçları karşılamada büyük sorun anlamına geliyor.

🧠 Uzman Görüşü: “Veriler Şeffaf Olmalı”

Ekonomist Dr. Cem Yılmaz konuya şu sözlerle dikkat çekiyor:

“Enflasyon rakamları sadece istatistik değil, halkın cebindeki parayı doğrudan etkileyen bir faktördür. Eğer bu hesaplamalar kapalı kapılar ardında yapılırsa, toplumsal güven de sarsılır.”

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik