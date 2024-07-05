Emekli Maaşlarına İlişkin Son Durum: Emeklilere Yeni Zam Müjdesi Gelmedi

Son zamanlarda yapılan maaş zamlarıyla ilgili olarak, emekli maaşlarına dair önemli açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın son dakika açıklamalarına göre, emekli maaşlarına ek bir ücret eklenmeyecek. Bu durum, özellikle düşük gelirli emekliler arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Ocak ayında gerçekleştirilen %49,25'lik maaş zammına rağmen, 6.700 TL ve altında kök aylığı alan emeklileri etkilemeyen düzenleme, en düşük emekli aylığının 10.000 TL olarak sabit kalmasına neden oldu. Bu durum, milyonlarca emekliyi doğrudan etkileyen bir karar olarak değerlendiriliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri %24,73 oranında zam alırken, memurların zam oranı %19,31 olarak belirlendi. Ancak, emekliler arasında artan mali zorluklar ve yaşam maliyetlerindeki artışlar karşısında ekstra zam talepleri de devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada, ekstra zam konusunun gündemlerinde olmadığını ifade etmişti. Bu açıklama, emekliler arasında ekstra zam beklentilerini daha da artırmış durumda.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, Ankara'daki kulislerden aktardığı bilgilerde, "Ne yazık ki, emeklilere seyyanen bir zam yapılmayacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Şu anda memur emeklilerinin maaş zammının SSK ve Bağ-Kur emeklilerine eşitlenmesini de zor görüyorum" dedi.

Bu gelişmeler, emekliler arasında maddi endişelerin ve beklentilerin daha da derinleşmesine yol açmış durumda. İlerleyen günlerde yapılacak açıklamalar ve alınacak kararlar, emeklilerin mali durumlarını doğrudan etkileyebilecek nitelikte olacak.