GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Emekli maaşlarına ara zam için kritik gün! O tarihte masada konuşulacak, yüzde 30 bekleniyor

Emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? Uzun süreden beri bekledin o tarih geldi. Bu hafta yapılacak olan kabine toplantısında masaya gelecek. Emekliye %30 ek zam beklentisi var.

Emekli maaşlarına ara zam için kritik gün! O tarihte masada konuşulacak, yüzde 30 bekleniyor

Emekli maaşlarına ara zam için kritik gün! O tarihte masada konuşulacak, yüzde 30 bekleniyor. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi emekliler uzun süreden beri maaşlarına yapılacak olan ara zam oranlarını heyecanla bekliyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı kabine toplantısına çevrildi. Uzun süreden beri merakla beklenen ara zam oranları ile ilgili yavaş yavaş rakamlarda konuşulmaya başlandı. Tüm emekliler zam alacak EYT'liler de Zamlı maaş alma şansına sahip olacak. Peki, emekliye ne kadar ara zam gelecek? Emekli maaşlarına ek zam var mı? Zamlı emekli maaşları ile ilgili merak edilenler haberimizde…

Ekonomik şartların geçen gün daha da kötüye gitmesi sebebiyle özellikle emekli vatandaşlar aldıkları maaşları yetirmekte, ay sonunu getirmekte güçlük çekiyor. Bu sebeple de ara zam beklentisi oluştu. Milyonlarca emekli gözünü kulağını hükümetini açıklayacağı zamlı maaşlara çevirdi. Emekli maaşlarına ek zam konusunda yeni bir kritik tarih verildi. Özellikle bu hafta yapılacak olan kabine toplantısı emekli maaşlarında yapılacak artış için son derece önemli. Herkesin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayıcı ve rakamlardan. Üstelik bayram ikramiyesi zammının da bu hafta belli olması bekleniyor. Peki, emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? emekli maaşları ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. Detaylar haberimizin devamında…

EMEKLİYE %30 ARA ZAM BEKLENİYOR

SSK BAĞ-KUR memur emeklisin vatandaşın uzun süreden beri gözlük kulağa emekli maaşlarına yapılacak olan ara zamda. Bir süredir maaşlara artış yapılacağı konuşuluyor. Emekli maaş zammı için rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. Yılbaşında %30 zam alan emekliler ne yazık ki hayat şartlarının Her geçen gün daha da zorlaşması ekonominin kötüye gitmesi nedeniyle ay sonunu getiremiyor. Bu sebeple de emekli maaşlarına yapılacak olan en az zam oranının %30 olacağı iddia ediliyor.

Bu hafta yapılacak olan kritik Bakanlar Kurulu toplantısında emekli maaşlarına zam konusunun da masaya Geleceği tahmin ediliyor. Özellikle Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin Türkiye ekonomisine etkisi Geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu sebeple zam ileri bir tarihe ertelenebilir. Ancak Yaklaşan genel seçimler öncesinde hükümet bir sürpriz de yapabilir. Gelen ilk bilgilere göre emekli maaşlarına %30 daha artış yapılacak ve bu yıl emeklinin aldığı toplam zam oranı %60 olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda kurmaylarına talimat verdiği Başkent polislerinde sık sık konuşuluyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emeklinin beklediği diğer bir haber ise bayram ikramiyesi zammı. Bayram ikramiyelerinde artış olacağına kesin gözüyle bakılıyor. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ile birlikte dul ve yetim aylığı alan kişilerin faydalandığı Bayram ikramiyesinden bu Ramazan Bayramında EYT’liler de yararlanacak. Mevcut durumda 1100 TL olarak ödenen Bayram ikramiyesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla en az 2000 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor. Ankara kulislerinde bayram ikramiyesi rakamı ile ilgili olarak 2500 TL de gündemde. Yani toplamda 4000 ya da 5000 TL bayram ikramiyesi ödenmesi bekleniyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli maaşlarına ara zam için kritik gün! O tarihte masada konuşulacak, yüzde 30 bekleniyor Emekli maaşlarına ara zam için kritik gün! O tarihte masada konuşulacak, yüzde 30 bekleniyor
Asgari ücrete ek zam son dakika haberi geldi! Cumhurbaşkanı talimat verdi, net asgari ücret 11 bin TL oluyor Asgari ücrete ek zam son dakika haberi geldi! Cumhurbaşkanı talimat verdi, net asgari ücret 11 bin TL oluyor
Emekli bayram ikramiyesi zammında son söz söylendi! Cumhurbaşkanı az önce duyurdu Emekli bayram ikramiyesi zammında son söz söylendi! Cumhurbaşkanı az önce duyurdu
Memura 5000 TL ek zam! Bayram ikramiyesi müjdesi de geliyor Memura 5000 TL ek zam! Bayram ikramiyesi müjdesi de geliyor
Hilal Kaplan: Söz HÜDA PAR’da Hilal Kaplan: Söz HÜDA PAR’da
PTT'den ödemeler başladı! TCKN sonuna göre en az 2500 TL kış yardımı veriliyor PTT'den ödemeler başladı! TCKN sonuna göre en az 2500 TL kış yardımı veriliyor
SON HABERLER
O market dev Ramazan indirimlerini duyurdu! Ayçiçek yağı, kuru gıdalarda ve birçok üründe dev indirim! O market dev Ramazan indirimlerini duyurdu! Ayçiçek yağı, kuru gıdalarda ve birçok üründe dev indirim!
Talat Atilla: İyi Parti Yakında Deprem Yaşayabilir! İnandığın Allah'a Güvenmezsen! Yavaş Samimi Bir Hata Yaptı! Talat Atilla: İyi Parti Yakında Deprem Yaşayabilir! İnandığın Allah'a Güvenmezsen! Yavaş Samimi Bir Hata Yaptı!
Barış Doster: Çanakkale Zaferi ve günümüz siyasetçileri Barış Doster: Çanakkale Zaferi ve günümüz siyasetçileri
Fuat Uğur: Sinan Oğan’ın şansı ve Muharrem İnce ile birlikte yeni formül arayışı… Fuat Uğur: Sinan Oğan’ın şansı ve Muharrem İnce ile birlikte yeni formül arayışı…
Mustafa Karaalioğlu: Yıkıldık, öldük ve aldığımız ders yine bu mu? Mustafa Karaalioğlu: Yıkıldık, öldük ve aldığımız ders yine bu mu?
Ali Karahasanoğlu: “Birlikte kazanacağız” diyen Akşener’e soru: “PKK ile, FETÖ ile mi birlikte?” Ali Karahasanoğlu: “Birlikte kazanacağız” diyen Akşener’e soru: “PKK ile, FETÖ ile mi birlikte?”
Yatırım yapacak olanlar dikkat! Avantajlı çıkmak istiyorsanız mutlaka bakın! Yatırım yapacak olanlar dikkat! Avantajlı çıkmak istiyorsanız mutlaka bakın!
PTT koşulsuz ödemeler yapıyor! 20.000 ve 50.000 TL olarak ödemeler başvurana tıkır tıkır yatıyor! PTT koşulsuz ödemeler yapıyor! 20.000 ve 50.000 TL olarak ödemeler başvurana tıkır tıkır yatıyor!