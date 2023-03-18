Emekli maaşlarına ara zam için kritik gün! O tarihte masada konuşulacak, yüzde 30 bekleniyor. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi emekliler uzun süreden beri maaşlarına yapılacak olan ara zam oranlarını heyecanla bekliyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı kabine toplantısına çevrildi. Uzun süreden beri merakla beklenen ara zam oranları ile ilgili yavaş yavaş rakamlarda konuşulmaya başlandı. Tüm emekliler zam alacak EYT'liler de Zamlı maaş alma şansına sahip olacak. Peki, emekliye ne kadar ara zam gelecek? Emekli maaşlarına ek zam var mı? Zamlı emekli maaşları ile ilgili merak edilenler haberimizde…

Ekonomik şartların geçen gün daha da kötüye gitmesi sebebiyle özellikle emekli vatandaşlar aldıkları maaşları yetirmekte, ay sonunu getirmekte güçlük çekiyor. Bu sebeple de ara zam beklentisi oluştu. Milyonlarca emekli gözünü kulağını hükümetini açıklayacağı zamlı maaşlara çevirdi. Emekli maaşlarına ek zam konusunda yeni bir kritik tarih verildi. Özellikle bu hafta yapılacak olan kabine toplantısı emekli maaşlarında yapılacak artış için son derece önemli. Herkesin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayıcı ve rakamlardan. Üstelik bayram ikramiyesi zammının da bu hafta belli olması bekleniyor. Peki, emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? emekli maaşları ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. Detaylar haberimizin devamında…

EMEKLİYE %30 ARA ZAM BEKLENİYOR

SSK BAĞ-KUR memur emeklisin vatandaşın uzun süreden beri gözlük kulağa emekli maaşlarına yapılacak olan ara zamda. Bir süredir maaşlara artış yapılacağı konuşuluyor. Emekli maaş zammı için rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. Yılbaşında %30 zam alan emekliler ne yazık ki hayat şartlarının Her geçen gün daha da zorlaşması ekonominin kötüye gitmesi nedeniyle ay sonunu getiremiyor. Bu sebeple de emekli maaşlarına yapılacak olan en az zam oranının %30 olacağı iddia ediliyor.

Bu hafta yapılacak olan kritik Bakanlar Kurulu toplantısında emekli maaşlarına zam konusunun da masaya Geleceği tahmin ediliyor. Özellikle Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin Türkiye ekonomisine etkisi Geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu sebeple zam ileri bir tarihe ertelenebilir. Ancak Yaklaşan genel seçimler öncesinde hükümet bir sürpriz de yapabilir. Gelen ilk bilgilere göre emekli maaşlarına %30 daha artış yapılacak ve bu yıl emeklinin aldığı toplam zam oranı %60 olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda kurmaylarına talimat verdiği Başkent polislerinde sık sık konuşuluyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emeklinin beklediği diğer bir haber ise bayram ikramiyesi zammı. Bayram ikramiyelerinde artış olacağına kesin gözüyle bakılıyor. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ile birlikte dul ve yetim aylığı alan kişilerin faydalandığı Bayram ikramiyesinden bu Ramazan Bayramında EYT’liler de yararlanacak. Mevcut durumda 1100 TL olarak ödenen Bayram ikramiyesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla en az 2000 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor. Ankara kulislerinde bayram ikramiyesi rakamı ile ilgili olarak 2500 TL de gündemde. Yani toplamda 4000 ya da 5000 TL bayram ikramiyesi ödenmesi bekleniyor.