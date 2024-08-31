Emekli maaşları KÖKTEN güncelleniyor! Yeni maaş hesaplama sistemi belli oldu

Orta vadeli program kapsamında emekli maaş sistemi de Sil Baştan değişiyor. SSK ve bağ-kur emeklisinin kök maaşı sorunu Böylece çözüme kavuşacak. Yeni sistemde daha çok prim günü olan emekliler daha fazla emekli aylığı alacak. Yeni emekli maaş hesaplama sistemine ilişkin açıklamayı Ak Parti grup başkanı Abdullah Güler yaptı. Emeklilikte 3 önemli başlığın öne çıktığını belirten Güler, emekli maaş hesaplamasını Sil Baştan değiştirecek olan yeni sistemin detaylarını tek tek anlattı.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GÜNDEMDE OLAN KONULAR

Orta vadeli program kapsamında emeklilik sistemi baştan aşağı değişecek. Yeni emeklilik sisteminde gündemde olan başlıklar belli oldu. AK Parti grup başkanı Abdullah Güler, emekliyi rahatlatacak olan yeni sistemin öne çıkan başlıklarını şöyle açıkladı:

* Aylık bağlama sistemindeki karma yapının sadeleşmesi

* Ocak ve Temmuz aylarında yapılan enflasyon artışlarının yeniden düzenlenmesi

* Bozulan aktüeryal dengenin (Çalışan-emekli oranı) yeaniden sağlanması

* Sistemde kalmanın emekli aylığı açısından daha cazip hale getirilmesi

EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMASI DEĞİŞİYOR

Emeklilik sisteminde geçtiğimiz yıllarda yapılan değişikliklerin sonrasında son derece karmaşık bir hesaplama sistemi ortaya çıkmıştı. 1999 öncesi sigorta girişi olanların aylık bağlama oranları ve güncelleme kat sayısı 1999-2008 arası için daha düşük olmuştu. 2008 yılının ardından çıkan yeni yasayla birlikte aylık bağlama oranı daha da arttı ve büyüme enflasyonu aylık bağlama katsayısına etkilemeye başladı. Bu sebeple de emekli aylık bağlama oranı her yıl düşüyor.

ÇOK PRİM ÖDEYEN DAHA ÇOK MAAŞ ALACAK

Mevcut sistemde emeklilik hesaplamaları 3 farklı kanunla yapılıyor. 3 ayrı hesap toplamında alınacak emekli maaşı ortaya çıkıyor. Ancak yeni uygulanacak emeklilik sistemi ile birlikte artık daha çok çalışan ve daha çok prim ödeyenlerin yüksek maaş almasının öne açılacak.

KÖK MAAŞ SORUNU DA ÇÖZÜLECEK

Kök maaş sorunu son yıllarda emeklilerin kafasını karıştıran konulardan biri olmuştu. Aslında Tamam maaşı uygulaması olumlu sonuçlar verse de kök maaşların düşük kalması nedeniyle çok sayıda emekli vatandaş mağdur oluyor. Örneğin malulen emekli olan, kısmi emekli olan ya da Çalışma hayatı kısa süren kişiler çok düşük emekli maaşı alıyor. Taban maaş burada devreye giriyor ve hazine desteğiyle birlikte bu kişilerin maaşları artıyor. Fakat bunun beraberinde de bir takım sorunlar ortaya çıkıyor.

Her maaş döneminde gündeme gelen kök maaş sorunu bazı emeklilerin 0 maaş zammı almasına yol açıyor. Örneğin taban aylık altında maaş alan emekliler hazine desteğinden faydalandıkları için enflasyon zammı ne yazık ki emekliyi hiç etkilemiyor. Bu sebeple de taban maaşların güncellenmesi gerekiyor. Bu sorunun önüne geçilebilmesi amacıyla emeklilik sisteminde köklü değişiklikler olacak.

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Orta vadeli program kapsamında emeklilik sisteminde değişiklik için hazırlıklar başladı. Tarih olarak ise 2024 yılının son çeyreği işaret edildi. Düzenleme son halini aldıktan sonra yeni yasama döneminde meclise sunulacak. Mecliste yapılacak olan oylama sonucunda kabul edilmesi halinde 2024 yılı bitmeden yeni emeklilik sistemi hayata geçecek.