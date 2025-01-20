Emekli maaşları kesiliyor; Hemen hizmet dökümüne bakın

SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın açıklamalarına göre, özellikle SSK ve Bağ-Kur çakışması yaşayanların risk altında olduğu belirtiliyor.

SGK Denetimleri Sıkılaştırdı: Emekli Maaşları Gözden Geçiriliyor

SGK, usulsüzlükleri tespit edebilmek için kayıt incelemesi ve çevresel soruşturmalar yapıyor. Denetimlerin sıkılaşmasıyla birlikte sahte sigortalı olarak görülen kişilerin maaşları iptal edilerek geçmişe dönük ödemeleri faiziyle geri talep ediliyor.

Sahte Sigorta Nedeniyle Maaşlar Kesiliyor

SGK denetimlerinde en sık rastlanan usulsüzlüklerden biri, herhangi bir işte fiilen çalışmadan sigortalı gösterilen kişiler. Bu kişilerin tespiti halinde emekli maaşları iptal ediliyor ve ödenen maaşlar faiziyle geri isteniyor.

İsa Karakaş, birçok emekliye tebligat gönderildiğini ve yıllardır maaş alan bazı kişilerin bile emekliliklerinin iptal edildiğini belirtti. "Primlerim düzenli ödendi, belgelerim tam, nasıl iptal edilebilir?" diyen vatandaşlara SGK'nın verdiği cevap net:

"Gerçek anlamda bir iş sözleşmesine dayalı çalışma yoksa bu sahte sigortalılık olarak değerlendirilir."

SSK ve Bağ-Kur Çakışması Yaşayanlar Risk Altında!

Bazı vatandaşlar, şirket ortağı olmalarına rağmen kendilerini SSK’lı göstererek prim ödüyor. Ancak bu durum Bağ-Kur ve SSK çakışmasına neden olabiliyor. SGK, yapılan incelemeler sonucunda çakışan prim günleri nedeniyle kişilerin emekliliğini iptal edebiliyor.

Bu yüzden sigortalı çalışanların hizmet dökümlerini düzenli kontrol etmeleri ve herhangi bir uyumsuzluk durumunda SGK’ya başvurmaları gerekiyor.

Hizmet Dökümünde "Ş", "K" ve "S" Harflerine Dikkat!

SGK hizmet dökümünde bazı harflerin bulunması, usulsüzlük şüphesi anlamına gelebilir. Özellikle "Ş", "K" ve "S" harfleri olanlar, sigorta tescilleriyle ilgili detaylı inceleme yapmalı.

Ş → Şüpheli Sigortalılık

K → Kontrol Edilecek Sigorta Kaydı

S → Sahte Sigorta Tespiti

Bu işaretlerden herhangi biri hizmet dökümünüzde varsa SGK tarafından inceleme altında olabilirsiniz.

Sahte Sigortalı Olarak Tespit Edilenler İçin Ne Yapılabilir?

Eğer SGK’dan emekliliğin iptal edildiğine dair bir tebligat aldıysanız, mutlaka şu adımları izleyin:

Hizmet dökümünüzü e-Devlet üzerinden kontrol edin.

SGK İl Müdürlüğü'ne giderek detaylı bilgi alın.

Eğer yanlış bir işlem olduğunu düşünüyorsanız hukuki destek alın.

İtiraz sürecini kaçırmamak için bir avukat ile görüşerek SGK’ya resmi dilekçe verin.

SGK tarafından yanlış değerlendirilmiş bir durum varsa mahkemeye başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz.

Sahte Sigortalılıktan Korunmak İçin Ne Yapmalısınız?

✔ Sigorta giriş ve çıkış tarihlerinizin doğru olduğunu kontrol edin.

✔ Primlerinizin düzenli ödendiğini takip edin.

✔ Hizmet dökümünüzde şüpheli harfler olup olmadığını kontrol edin.

✔ Gerçekten çalışmadığınız bir işyerinden sigorta yaptırmayın.

✔ SSK ve Bağ-Kur arasında çakışma olup olmadığını kontrol edin.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Emekliliğim iptal edilirse ne yapabilirim?

SGK'dan gelen tebligat sonrası detayları inceleyerek itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz. Eğer yanlış bir değerlendirme yapıldığını düşünüyorsanız, SGK'ya dilekçe vererek durumu açıklayın ve gerekirse hukuki destek alın.

2. Sahte sigortalı olduğumu nasıl öğrenebilirim?

Hizmet dökümünüzde "Ş", "K" veya "S" harfleri olup olmadığını e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ayrıca SGK İl Müdürlüğü’ne giderek detaylı inceleme talep edebilirsiniz.

3. Sahte sigortalı olduğum tespit edilirse emekli maaşımı geri ödemem gerekir mi?

Evet. SGK, sahte sigortalılıkla emeklilik hakkı kazanmış kişilerin geçmişe dönük maaşlarını faiziyle birlikte geri ödemesini talep edebilir.

4. SSK ve Bağ-Kur çakışması neden risk oluşturuyor?

Bağ-Kur’lu olması gereken bazı kişiler, daha avantajlı olduğu için SSK üzerinden prim ödeyerek emekli olmaya çalışıyor. SGK bunu tespit ettiğinde emekliliği iptal edebilir.

5. SGK'nın denetimleri ne kadar sürecek?

SGK, usulsüz sigortalılıkla mücadele kapsamında denetimlerini sürekli olarak sürdüreceğini açıkladı.

Kaynak: Gazeteoku.com