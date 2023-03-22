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Emekli maaşları ara zam listesi belli oldu! En düşük emekli maaşı 7500 TL oluyor

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisinin beklediği haber geldi. Ara Zamlı emekli maaşları belli oldu. En düşük emekli maaşı bakın kaç TL’ye yükselecek.

Emekli maaşları ara zam listesi belli oldu! En düşük emekli maaşı 7500 TL oluyor

Emekli maaşlarına yapılacak artış uzun süreden beri bekleniyordu. 14 Mayıs seçimleri öncesinde maaşlara ara zam yapılacağı öne sürülürken Yeni liste belli oldu. Uzmanlar yeni Zamlı emekli maaşlarını tek tek kuruşu kuruşuna hesapladı. Peki, ara zam sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar ara zam gelecek? 4A 4B 4C emeklisi ile EYT'liyi ilgilendiren ara zam ile ilgili son gelişmeler haberimizde…

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı seçimi öncesi yapılacak olan maaş zammına çevrilmiş durumda. Emekliler, maaşlarında artış olmasını istiyor. Yılbaşında yapılan %30 maaş zammı Enflasyonun yükselmesi Ve tabii ki de alım gücünün düşmesi ile birlikte milyonlarca emekli için yeterli gelmedi. Yaklaşan seçimlerinde etkisiyle hükümetin tüm taleplerini yerine getireceğini düşünen emekliler peş peşe kampanyalar başlatarak maaşlarına ara zam talebinde bulunuyor. Peki, emekli maaşlarına seçiniz zammı yapılacak mı? Yeni zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? Emekliye ara zam ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde…

EMEKLİ MAAŞLARINA SEÇİM ZAMMI YAPILACAK MI?

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi emeklilerin gözü kulağı ara zam haberlerinde. 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan genel seçimler öncesinde milyonlarca emekli vatandaş Maaş zammı beklentisi içine girdi. Bugüne kadar birçok iddia gündeme geldi Ancak bu defa gelen iddia emekliyi sevinçten uçuracak. Çünkü emekli maaşlarına yapılacak olan ara zam oranı ortaya çıktı. Uzmanlara göre en düşük emekli maaşı 7500 TL olacak. 4A 4B 4C emeklisi için beklenen zam oranı ise %30 oldu. Ayrıca nisan ayında emekli olacak EYT'liler de zam alacak.

YENİ ZAMLI MAAŞLAR KURUŞU KURUŞUNA HESAPLANDI

Emekliler zam alma hayali kurarken kulislerde dolaşan bilgilere göre Uzmanlar yeni Zamlı emekli maaşlarını kuruşu kuruşuna hesapladı. Ara zam yapılması durumunda en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseleceği konuşuluyor. Şu anda 6.500 TL maaş alan bir emekli ise zam sonrasında 8.500 TL almaya başlayacak.

EMEKLİYE ARA ZAM NE ZAMAN GELECEK?

Peki, emekli maaşlarına ara zam ne zaman gelecek? Şu anda ara zam konusu hükümetin gündeminde. Yaklaşan genel seçimlerin etkisiyle Mayıs ayından itibaren maaşların zamlı olarak hesaplara yatacağı tahmin ediliyor. Yani Mayıs ayından itibaren milyonlarca emekli vatandaş maaşlarını zamlı olarak almaya başlayacak. EYT'lilerde Mayıs ayında zamlı maaş alacak.

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