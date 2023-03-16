Emekli maaşıyla ay sonunu getiremeyenlere çare geldi! E-devletten başvurular yapılacak!

Emeklilerin daima maddi sıkıntılar yaşadığı dönemler olmuştur. Son dönemlerdeki enflasyonun artışı ve yapılan zamlar ise emeklilerin ay sonunu getirmesinde daha çok zorlanmasına sebep oldu. Bankalar ise nakit problemi yaşayan vatandaşların promosyon ödemeleri ile rahat nefes almasını sağlıyor. Hala promosyonunu almayan emekliler ise detaylı araştırmalar yapıyor. Hangi bankanın promosyonu daha fazla? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon miktarı için vatandaşlar en iyi seçeneği bulmaya çalışıyor. İşte emekli promosyonu ile alakalı tüm detaylar...



Nakit konusunda sıkışıklık yaşayan ve bu dönemlerde nakde ihtiyacı olan emekli vatandaşlar promosyon ödemeleri ile rahatlıyor. Henüz başvuru yapmayan emekliler için minimum 3 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor. Peki promosyon ödemelerinin şartları neler?



Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor



Bankalar ile anlaşma yapılarak emeklilere promosyon ödemeleri gerçekleştiriliyor. SGK’nın yaptığı duyuruda ise bankalar emekli olan müşterisine minimum 3 bin TL promosyon ödüyor. Bankadan bankaya değişen teklifler arasında kamu bankası olan Halkbank, SGK anlaşmasına göre hazırladığı promosyonda emeklilerin maaşına göre değişiklik gösteren promosyon ödemelerini gerçekleştiriyor.



Halkbank ile anlaşarak 3 yıl kalmaya söz veren emeklilere ise banka 3 bin TL ile 5 bin TL aralığında tamamen karşılıksız ödeme yapıyor.



Halkbank emekli promosyonu ne kadar?



Halkbank şubelerine giden ve emekli promosyonunu almak isteyen vatandaşlar öncelikle 3 sene kalma sözüne dair taahhüt imzalayacaklar. Emekliler başvurularını ATM’den, Halkbank mobil uygulama üzerinden, kısa mesajla, internet bankacılığıyla ya da en yakın banka şubesine giderek yapabilmektedir.

Halkbank emekli promosyonu ne kadar?



Halkbank 3 bin 500 TL’ye kadar maaş alan emeklisi için 3 bin TL ödüyor.

3 bin 500 ile 7 bin 500 aralığında emekli aylığını kendi bankasından çeken müşterilerine ise 3 bin 500 TL ödeme yapıyor.



7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında aylığını çeken emekliye ise karşılıksız promosyonunu 4 bin 500 TL olarak yatırıyor.



10 bin TL üzerindeki emekli maaşları için ise Halkbank promosyon miktarı 5 bin TL.

