Emekli maaşınızı yükseltin: Bu adımları izleyerek daha fazla aylık alın!

SGK uzmanları, emekli maaşının yükseltilmesi için çalışma süreci boyunca atılması gereken adımları açıkladı.

1️⃣ Yüksekten Prim Bildirimi Yapın

📌 Emekli maaşınızı belirleyen en önemli faktörlerden biri, SGK'ya bildirilen prime esas kazançtır.

Maaşınız ne kadar yüksek gösterilirse, emekli maaşınız da o kadar yüksek olur.

Asgari ücretten prim yatırılan çalışanların, yüksek emekli maaşı alması mümkün değildir!

İşvereninizin sizi asgari ücretten göstermemesi ve gerçek maaşınız üzerinden prim yatırması, emekliliğiniz için büyük avantaj sağlar.

⚠️ Düşük primle çalışanlar, emekli olduklarında düşük maaşa mahkûm olabilirler.

2️⃣ Aynı Anda İki İşyerinde Sigortalı Olabilirsiniz!

📌 Birden fazla işyerinde çalışanlar için büyük bir fırsat var:

SGK mevzuatına göre, bir kişi aynı anda iki farklı işyerinde sigortalı olabilir.

Her iki işyerinden de SGK primi ödenirse, toplam prim kazancı artar ve bu durum emekli maaşınızı yükseltir.

Örnek:

Eğer bir kişi iki işyerinde çalışıyor ve her iki işyeri de prim ödüyorsa, SGK’ya 60 günlük prim ödemesi yapılır. SGK bunu 30 gün olarak sayar ancak prime esas kazanç iki katına çıkar. Emekli maaş hesaplamasında yüksek prim yatırılmış olacağı için, alınacak maaş da artar.

3️⃣ Emekliliğe Yakın Dönemde Yüksek Maaşlı İşte Çalışın

📌 SGK’nın emekli maaşı hesaplamasında, çalışma hayatınızın son yıllarında yatırılan primler büyük önem taşır.

Emekliliğinize yakın yıllarda yüksek primle çalışırsanız, maaşınız yükselir.

Bu yüzden son 5-10 yılda mümkün olan en yüksek maaştan sigorta primi ödenmesi avantaj sağlar.

4️⃣ Prim Gün Sayınızı Tamamlayın

📌 Eksik prim günleriniz varsa, tamamlamak için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

✔ Doğum borçlanması: Kadın çalışanlar için, sigortalılık sonrası yapılan doğumlar borçlanılarak prim kazanılabilir.

✔ Askerlik borçlanması: Erkek çalışanlar, askerlik sürelerini borçlanarak eksik primlerini tamamlayabilir.

✔ Yurt dışı borçlanması: Yurt dışında çalışan vatandaşlar, Türkiye’de sigortalı gibi prim ödeyerek emeklilik haklarını koruyabilir.

5️⃣ Çalışmaya Devam Ederek Emekli Maaşınızı Artırın

📌 Emekliliğe hak kazandıktan sonra hemen emekli olmak yerine çalışmaya devam etmek, maaşınızı artırabilir.

Çalışmaya devam edenler için prim kazançları artacağı için emekli maaşları da yükselir. Özellikle yüksek maaşlı bir işte çalışıyorsanız, belli bir süre daha çalışmak avantaj sağlayabilir.

Emekliliğinizde yüksek maaş almak için çalışma hayatınız boyunca şu noktalara dikkat etmelisiniz:

✅ Maaşınızı asgari ücret üzerinden değil, gerçek tutar üzerinden SGK’ya bildirin.

✅ İki farklı işyerinde sigortalı çalışarak prim kazancınızı artırın.

✅ Emekliliğe yakın dönemde yüksek maaşlı bir işte çalışmaya özen gösterin.

✅ Eksik primlerinizi doğum, askerlik veya yurt dışı borçlanmasıyla tamamlayın.

✅ Emekliliğe hak kazandıktan sonra biraz daha çalışarak maaşınızı artırın.

📌 Bu yöntemleri uygulayarak emekli olduğunuzda daha yüksek maaş alabilirsiniz!

🔍 Emeklilik hesaplamalarınızı SGK ve e-Devlet üzerinden kontrol etmeyi unutmayın!

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Derleme: gazeteoku.com