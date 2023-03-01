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Emekli maaşınızı kamu bankalarından alıyorsanız dikkat! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank’tan emekli maaşı alanlar mutlaka buna bakmalı!

Emekli maaşınızı kamu bankalarından alıyorsanız bir uyarı geldi. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank’tan emekli maaşı alan kişiler mutlaka bunu bilmeli. İşte kamu bankalarıyla ilgili açıklamanın detayları...

Emekli maaşınızı kamu bankalarından alıyorsanız dikkat! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank’tan emekli maaşı alanlar mutlaka buna bakmalı!

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank üzerinden maaş alan emekliler için yeni bir açıklama geldi. Bu açıklama kapsamında kamu bankalarından emekli maaşını çekenlere yüksek limitlerle kredi verilecek. Devlet bankası olan Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası yeni kampanyaları ile emeklilere aynı zamanda bir uyarıda bulunmuş oldu. Bu bankalardan kredi kullanacak olan emekli vatandaşlar artık çok uygun faiz oranlarından yararlanacak. 100000 TL gibi yüksek limitler emekli hesaplarına yatarken geri ödeme faizleri çok düşük olacak. 


Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan emekli maaşını alanlar ihtiyaç kredisi kapsamında 24 ay vadeli olarak kredi kullanabilecek. Mart ayının sonuna kadar emeklilerin yapacağı 100 bin TL’ye varan kredi başvurularında çok düşük faizler geçerli olacak.  


Emekli maaşlarını devlet bankalarından çeken vatandaşlar için işlemlerini hızlıca gerçekleştirerek, düşük faizler ile 100 bin TL’ye kadar nakit almak mümkün olacak. Maaşa göre ödeme koşulları ile de cepler rahatlayacak.  


Kamu bankaları emekli kredisi başvurusu

 
Halkbank, Ziraat Bankası ya da Vakıfbank üzerinden emeklilerin yapacağı ihtiyaç kredisi başvurusu oldukça kolay şekilde gerçekleştiriliyor. Bireysel müşteri temsilcisini arayan emekliler hızlı şekilde kredi başvurularını sonuçlandırabilmektedir. 


Ayrıca emekli maaşı hesabından yatacak olan bu kredi başvurusu için internet bankacılığı ya da mobil uygulamalar da kullanılabilmektedir. Bu şekilde yapacağınız başvurular ayrıca 7 gün 24 saat bulunduğunuz her ortamdan gerçekleştirilebilmektedir. Kamu bankalarından 100 bin TL’ye varan düşük faizli ihtiyaç kredisi almak isteyen emekli vatandaşların banka müşterisi olması şartı da bulunuyor. Dolayısıyla emekli ihtiyaç kredinizin onaylanması durumunda 5 dakikaya varmadan ödeme hesaplara geçiyor. 

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