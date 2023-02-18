Emekli maaşınız varsa bu haber size! 100.000 TL’ye kadar ödemeyi her emekli alabiliyor!

Emekli aylığı alan tüm vatandaşlara sık sık yeni kampanyalar yayınlanıyor. Açıklanan kampanyalarda emeklilere birçok olanağın sağlanabildiği görülüyor. Halkbank ve Vakıfbank ise yepyeni bir kampanya ile Türkiye’nin emekli vatandaşlarını adeta sevinçten havalara uçuruyor. Eğer ihtiyacınız varsa 100.000 TL ödemeyi hemen hesabınızdan çekebilirsiniz. İşte tüm detaylar...



Vakıfbank üzerinden veya Halkbank’tan alabileceğiniz nakit desteği ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak mümkün. İhtiyaç kredisi kapsamında özellikle emekli maaşı olanlara anında yatıyor. Uzun süre beklemeye ya da uzun süren başvuru işlemlerine hiç gerek yok. Kamu bankası Halkbank ile Vakıfbank emeklilere kolay ödeme koşulları ile 100 bin TL nakit ödeme yapıyor.



Uygun faizli 100.000 TL ihtiyaç kredisi



Devlet bankası Vakıfbank ve Halkbank’tan çok düşük faiz oranları ile emekli vatandaşlar 100 bin TL nakit para alabilmektedir. Kampanyaya katılmak isteyen emekli vatandaşlar başvurularını hızlı şekilde yapabilir. Nakit çekmek isteyen emekliler Halkbank ihtiyaç kredisi için şubelere giderek başvuruda bulunabilmektedir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi için emekli müşteriler başvuru yapar yapmaz ödemelerini hesaplarından çekebilmektedir.



100.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek için şubelere gitmeden de kolayca işlemlerinizi halletmek mümkün. Vakıfbank ve Halkbank’ın mobil uygulamaları üzerinden yapacağınız başvurular ile de 100 bin TL ödemeyi hesabınızdan kullanabilmektesiniz.



24 ay vadeli olarak çekebileceğiniz 100 bin TL Vakıfbank ihtiyaç kredisine internet bankacılığı aracılığıyla da başvuruda bulunabilirsiniz. Aynı şekilde Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu için internet bankacılığından yapılan müracaatları da kabul etmektedir. Başvuruyu gerçekleştirirken karşınıza çıkan size uygun ödeme tablosunu belirleyerek kredi başvurusunu yaptığınız anda ödeme hesabınıza geçmektedir. Hesabınızdan istediğiniz zaman çekip kullanabilirsiniz.