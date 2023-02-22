Emekli maaşınız PTT’de ise koşun! Başvuru yapan bu ödemeyi de alıyor!

Emekli maaşını PTT üzerinden alan kişiler kredi kampanyalarından çok uygun olarak faydalanabilmektedir. Emekli aylıkları PTT’den yatan vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını anında karşılayabilmektedir. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm müşteriler kredilerini avantajlı fırsatlarla kullanabilmektedir.



PTT’den alınan emekli maaşları, vatandaşların çok daha uygun şartlarda ve belirli şartlar dahilinde istedikleri ihtiyaç kredilerini alabilmektedir. PTT emeklilere 50.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisini 36 ay taksitle verebilmektedir.



Emeklilere PTT kredi başvurusu



PTT emeklilere verdiği kredi ile ihtiyaçların karşılanmasında büyük destek olmaktadır. Birçok emekli vatandaşın geçim sıkıntısı yaşadığı şu günlerde ani ve nakit gereken ihtiyaçlar için krediye gerek duyulabilmektedir. PTT’nin verdiği kredi ile birçok ihtiyacınıza anında nakit çözümü bulabilirsiniz. Bunun için PTT müşterisi olunması gerekmektedir. PTT ihtiyaç kredisi almak ve çok uygun fırsatlardan yararlanmak için SMS ile olduğunuz her yerden başvuru yapabilirsiniz.



PTT ihtiyaç kredisi SMS ile başvuru için 3050 numarasına mesaj gönderilmesi gerekmektedir. PTT, boşluk T.C. kimlik numarası yazılır ve 3050 numarasına kısa mesaj gönderilir. PTT emekli kredisi için SMS ile miktar gelir ve en yakın PTT şubesinden T.C. kimlik ile beraber nakit paranızı alabilirsiniz.