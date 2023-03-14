Emekli maaşını o bankadan çekmek isteyenler dikkat! Kararınızı buna bakmadan vermeyin!

Emekli maaşlarını bankalara taşıyan vatandaşlar için başlatılan promosyon kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. EYT’liler 31 Mart’a kadar emeklilik başvurularını yaparken, bankalar da promosyon kampanyalarını güncelliyor. Emeklilere yapılacak olan kampanyalar için yarışan bankalar müşterilerin kendilerine gelmesini arzu ediyor. ING Bank da bunlardan birisi olarak 8.500 TL emekli promosyonu teklifini ortaya koydu. Banka resmi internet adresi üzerinden şunları açıkladı, “Emekli aylığını ING’ye taşı, maaş tutarına göre koşulsuz 7.500 TL’ye varan nakit promosyonunu kazan. Üstüne bir de ING kredi kartı ile emekli maaş müşterilerine özel olan 1.000 TL bonus paranı al ve toplamda 8.500 TL para kazan.”



ING Bank emekli promosyon tutarları ne kadar?



ING Bank, emeklilere özel promosyon teklifinde maaş miktarına göre şu rakamları verdi:



Totelde 3.500 TL’ye varan maaşı olan vatandaşlara 4 bin 500 TL nakit promosyon verilecek. 3.500 TL ile 7.500 TL arasındaki maaşlar için 5.250 TL ödeme yatacak.

7.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alan emeklilere ise 6 bin 750 TL yatırılacak.

10.000 TL’nin üzerinde maaş alan emeklilere ise tam olarak 7.500 TL yatırılacak.



Bunlara ek olarak emeklilere özel kredi kartlarına 1000 TL bonus yüklenecek. Tek yapılması gereken ise 3 sene taahhüt vererek bankadan maaşınızı çekmek olacak.



ING Bank emekli promosyon başvuruları tarihleri



ING Bank sunduğu emekli promosyon kampanyası fırsatlarına başvuru tarihi olarak en son 31 Mart’ı işaret etti. Nakit promosyon ödemesini almak isteyen emeklilerin ise şubelerden ya da ING telefon bankacılığı ile başvuruda bulunabileceklerini belirtti.



ING Bank emekli promosyon ödemeleri ile ilgili ayrıca 3 sene taahhüttün bozulması durumunda ödenen promosyon bedelinin kalan süresi dikkate alınarak geri tahsil edileceği detayını da paylaştı.



7.500 TL karşılıksız nakit ödemeyi almak, artı 1000 TL Bonus kazanmak için ING Bank şubelerinden detaylı bilgileri alabilir. Başvurunuzu yaptıktan sonra ilk maaşınızla beraber emekli promosyonunuzu alabilirsiniz.