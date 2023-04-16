Emekli maaşını bu 2 bankadan alanlara sürpriz ödeme! 30 Nisan’a kadar hesaplarda

Emekli vatandaşlar bu ay hem zamlı maaşları almanın hem de zamlı bayram ikramiyelerini almanın mutluluğunu yaşıyor. EYT’liler içinse durum apayrı. Çünkü hem ilk maaşlar yatıyor hem ikramiye hem de maaş farkları yatıyor. Üstüne bir de almayanlara bankalardan karşılıksız promosyon ödemesi yatıyor. Bu tüm ödemeler emekliler için çok güzel bir ay geçirmelerini sağlarken 2 bankadan gelen sürpriz ödemeler açıklandı. İşte detaylar haberimizde...



İki bankanın resmi internet adreslerinden yaptıkları duyurular kapsamında emeklilere özel ödeme yapılacağı öğrenildi. Bu ödemeler iki bankadan da yalnızca kendi emekli maaş müşterilerine gerçekleştirilecek. Denizbank ile Garanti BBVA’nın yaptığı resmi açıklama ile emekliler bir nakit akışına daha sevinebilir.



GARANTİ BANKASI VE DENİZBANK’TAN MAAŞ MÜŞTERİLERİNE



Garanti BBVA ve Denizbank maaş müşterilerine harika bir kampanya sunuyor. İki bandan gelen resmi açıklamalara bakılırsa emekli vatandaşlar bu ay yalnızca maaş + ikramiye + promosyon almakla kalmayacak gibi gözüküyor.



DENİZBANK MAAŞ MÜŞTERİLERİNE ÖDEME



Denizbank emekli maaş müşterilerine sunduğu kampanya kapsamında tam 10 bin TL ihtiyaç kredisini emeklilere özel olarak 1,88 faizle sunuyor. Yalnızca aylık 966,04 TL geri ödeme tutarı bulunan kredi iiçn 12 ay taksit imkanı da mevcut.

Şimdi alınan toplu ödemelerle maddi anlamda tüm sıkıntılardan kurtulma fırsatı bulunurken Denizbank maaş müşterilerine ayrıca sunduğu 20 bin TL faizsiz nakit dışında bu krediyi emeklilere istedikleri limit ve vade sayısı doğrultusunda hazırlayabilmektedir. Emeklilere özel faiz oranlarıyla alınacak nakit ödeme oldukça avantajlı bir kampanyadır.



GARANTİ BBVA MAAŞ MÜŞTERİLERİNE ÖZEL KREDİ



Garanti BBVA emekli maaş müşterilerine özel ihtiyaç kredisi kampanyasında ayrıcalıklı faiz oranları uygulamaktadır. 10 bin TL’den başlayarak çekilebilecek ihtiyaç kredisi için faiz oranları da 1,94’ten başlamaktadır. Aylık ödeme ise yine 10 bin TL için 12 ay olması halinde 970,45 TL’dir.