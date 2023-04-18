Emekli maaşı alanlara PTT’den 30.000, 40.000 ve 50.000 TL destek ödemesi! Şartsız, koşulsuz hemen veriliyor

PTT bu sabah duyurdu. 7.500 TL ile 10.000 TL arası maaş alan tüm emeklilere güzel haber geldi. Bayram öncesi nakit ihtiyacı olan emeklinin tüm ihtiyacını PTT karşılıyor. Hemen başvuru yapan emekliye bayrama kadar 30.000 TL 40.000 TL 50.000 TL nakit destek ödenecek. PTT emekli kredisi kapsamında düşük faizli acil nakit çözümü sağlanacak. 4A 4B 4C emeklisi ve yeni Maaş almaya başlayan EYT emeklisi destek ödemesinden faydalanabilecek. PTT emekli kredisi başvuru şartları ve tüm detaylar haberimizde…

PTT'den yapılan duyuruya göre emekli maaşı alan herkese bayram öncesi destek ödemesi sağlanacak. Son dönemlerde Aktif Bank ile işbirliği yapan ve çok konuşulan PTT, emekli maaşı alan tüm vatandaşlara Kredi paketi hazırladı. PTT emekli bayram kredisi düşük faizli olarak verilecek Üstelik de emekliye şartsız koşulsuz sağlanacak. 7500 TL ile 10.000 TL arası emekli maaşı alanlar Sakın bu fırsatı kaçırmasın. Çünkü nisan ayı kredi faiz oranları en uygun PTT'de sunuluyor. PTT aracılığıyla Kredi kullanan emekliler geri ödemeyi de 36 ay vadeli olarak yapabiliyor. PTT bayrama özel emekli kredisi kampanyasının tüm ayrıntıları haberimizde…

PTT'DEN EMEKLİYE BAYRAM KIYAĞI GELDİ

Emekli maaşı alan tüm vatandaşlara PTT'den Bayram kıyağı geldi. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde artan nakit ihtiyaçları için çözüm arayanlar PTT'ye başvuru yaparak binlerce liralık destek ödemesi alabilecek. PTT bayrama özel yeni Kredi paketleri hazırladı ve sadece emeklilere sunuluyor. Aktif Bank ile işbirliği yaparak bir banka şubesi havasında çalışan PTT, emekliye 10.000 TL'den 50.000 TL'ye kadar bayram kredisi sağlıyor. Hem de şu anda piyasada bulunan en uygun faiz oranları ile PTT kredisi alınabiliyor. PTT bayram kredisi kampanyasından yararlanmak isteyenler başvurularını PTT şubelerinden ya da aktif Bank'ın internet sitesi üzerinden kolayca yapabiliyor.

10.000 TL İLE 50.000 TL ARASI 36 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Emekli maaşı üzerinden PTT kredisi başvurusu yapan tüm emekliler 10.000 TL ile 50.000 TL arası ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. PTT ihtiyaç kredisi %1.69 faiz oranı ile sağlanıyor ve 36 ay vade uygulanıyor. 50.000 TL üstü kredilerde ise vade sayısı 24 aya düşüyor. Bankalara oranla daha düşük faiz uygulayan PTT, koşulsuz şartsız emekliye desteğini sürdürüyor. Bayramda acil nakit ihtiyacı olan tüm emekliler PTT şubelerinden hemen başvuru yaparak aynı gün içinde 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilir. Herhangi bir belge ya da masraf da yok. Belgesiz masrafsız kefilsiz düşük faize ihtiyaç kredisi kampanyası kısa süreliğine devam ediyor.

BAYRAM İHTİYAÇLARINI PTT KARŞILAYACAK

Geçim sıkıntısı çeken emekliye PTT'den güzel haber verildi. Bayram ihtiyaçlarının tamamını PTT aracılığıyla karşılama şansınız bulunuyor. En düşük faiz oranı ile kredi veren bankalar arayışı içindeyseniz hiç vakit kaybetmeden PTT emekli kredisi başvurusunu yapabilirsiniz. Sadece emeklilere özel başlatılan kampanya bayrama kadar sürüyor. Başvuru için 2 gün süreniz var vakit kaybetmeyin.