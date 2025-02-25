GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Emekli maaşı alanlara ek promosyon; Bankalar ödeme yapacak!

Bankalar, emekli maaş promosyonu kampanyaları kapsamında emekli müşterilere cazip promosyon ödemeleri yapıyor.

Emekli maaşı alanlara ek promosyon; Bankalar ödeme yapacak!

Emekli müşterilerin, bankaya 3 yıl boyunca emekli maaşını başka bir finans kuruluşuna taşımayacağına dair söz vermesi gerekiyor. Bu taahhüt sonrasında, banka müşterinin hesabına yatan ilk emekli maaşının ardından promosyon ödemesini gerçekleştiriyor.

Bankalar Arasındaki Promosyon Farklılıkları

Emeklilerin bankadan bankaya değişen promosyon tutarları, kafaları karıştırabiliyor. Kamu bankaları genellikle asgari tarifeden ödeme yaparken, bazı özel bankalar daha yüksek tutarlarda emekli maaş promosyonu sunuyor. Bu durum, bankaların emekli müşterilere yönelik politikalarından kaynaklanıyor. Daha fazla emekli maaşı müşterisi kazanmak isteyen bankalar, yüksek tutarlı promosyon ödemeleri gerçekleştiriyor.

Emekli maaşı alanlara ek promosyon; Bankalar ödeme yapacak!

Promosyon Tutarları ve Şartlar

Akbank

Promosyon: Toplamda 17.500 TL’ye varan ödül
Özel Teklif: Mobilden Akbank’lı olanlara %0 faizli 55.000 TL’ye varan nakit fırsatı
En Yüksek Faiz Oranı: %44,50

İş Bankası

Promosyon: Emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon
Ekstra Teklif: Emekli yakınını İş Bankası’na davet edenlere 1.500 TL’ye varan MaxiPuan
Kredi Kartı Aidatı: Var

ING

Promosyon: Toplamda 25.000 TL’ye varan promosyon
En Yüksek Faiz Oranı: %47,00

Yapı Kredi

Promosyon: 20.000 TL’ye varan promosyon
En Yüksek Faiz Oranı: %43,75

Albaraka Türk

Promosyon: Emeklilere 20.000 TL’ye varan promosyon
Kredi Kartı: Aidatsız

Denizbank

Promosyon: Emeklilere özel 20.000 TL’ye varan promosyon
En Yüksek Faiz Oranı: %44,50

Bu kampanyalar, emeklilere sunulan farklı fırsatlarla birlikte, bankaların rekabetçi stratejiler geliştirdiğini göstermektedir. Emekliler için cazip olan bu promosyonlar, finansal durumlarını iyileştirmek adına önemli bir fırsat sunuyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
BİM'den müşterileri coşturacak indirim; Zeytinyağı 157,50 TL, ton balığı 72,50 TL BİM'den müşterileri coşturacak indirim; Zeytinyağı 157,50 TL, ton balığı 72,50 TL
Emekli maaşı alanlara ek promosyon; Bankalar ödeme yapacak! Emekli maaşı alanlara ek promosyon; Bankalar ödeme yapacak!
Bu markaları sakın almayın; Ayrana o maddeyi karıştırmışlar Bu markaları sakın almayın; Ayrana o maddeyi karıştırmışlar
SGK açıkladı: 3600 günle kimler emekli olabilir? İşte detaylar! SGK açıkladı: 3600 günle kimler emekli olabilir? İşte detaylar!
Taşıt kredisi faizleri silbaştan; İNG, Garanti BBVA, İş Bankası 250.000 TL taşıt kredisi taksitleri! Taşıt kredisi faizleri silbaştan; İNG, Garanti BBVA, İş Bankası 250.000 TL taşıt kredisi taksitleri!
Esnek çalışma modeli müjdesi; Mesai saati kısalıyor Esnek çalışma modeli müjdesi; Mesai saati kısalıyor
SON HABERLER
Son 3 gün! Koşulsuz 5.000 TL verilecek; Geri ödemesi yok Son 3 gün! Koşulsuz 5.000 TL verilecek; Geri ödemesi yok
Emekli maaşı alanlara ek promosyon; Bankalar ödeme yapacak! Emekli maaşı alanlara ek promosyon; Bankalar ödeme yapacak!
Dacia'dan 504,444 TL'lik SUV teklifi! Dacia'dan 504,444 TL'lik SUV teklifi!
Skoda Elroq Türkiye pazarında; %10 ÖTV müjdesi! SUV'da yeni tercih Skoda Elroq Türkiye pazarında; %10 ÖTV müjdesi! SUV'da yeni tercih
Jose Mourinho'ya tarihi ceza; UEFA affetmedi Jose Mourinho'ya tarihi ceza; UEFA affetmedi
İnşaat demiri ton fiyatına zam geldi! İşte yeni demir fiyatları İnşaat demiri ton fiyatına zam geldi! İşte yeni demir fiyatları
Emekli maaşınızı yükseltin: Bu adımları izleyerek daha fazla aylık alın! Emekli maaşınızı yükseltin: Bu adımları izleyerek daha fazla aylık alın!
SGK açıkladı: 3600 günle kimler emekli olabilir? İşte detaylar! SGK açıkladı: 3600 günle kimler emekli olabilir? İşte detaylar!