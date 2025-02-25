Emekli maaşı alanlara ek promosyon; Bankalar ödeme yapacak!

Emekli müşterilerin, bankaya 3 yıl boyunca emekli maaşını başka bir finans kuruluşuna taşımayacağına dair söz vermesi gerekiyor. Bu taahhüt sonrasında, banka müşterinin hesabına yatan ilk emekli maaşının ardından promosyon ödemesini gerçekleştiriyor.
Bankalar Arasındaki Promosyon Farklılıkları
Emeklilerin bankadan bankaya değişen promosyon tutarları, kafaları karıştırabiliyor. Kamu bankaları genellikle asgari tarifeden ödeme yaparken, bazı özel bankalar daha yüksek tutarlarda emekli maaş promosyonu sunuyor. Bu durum, bankaların emekli müşterilere yönelik politikalarından kaynaklanıyor. Daha fazla emekli maaşı müşterisi kazanmak isteyen bankalar, yüksek tutarlı promosyon ödemeleri gerçekleştiriyor.
Promosyon Tutarları ve Şartlar
Akbank
Promosyon: Toplamda 17.500 TL’ye varan ödül
Özel Teklif: Mobilden Akbank’lı olanlara %0 faizli 55.000 TL’ye varan nakit fırsatı
En Yüksek Faiz Oranı: %44,50
İş Bankası
Promosyon: Emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon
Ekstra Teklif: Emekli yakınını İş Bankası’na davet edenlere 1.500 TL’ye varan MaxiPuan
Kredi Kartı Aidatı: Var
ING
Promosyon: Toplamda 25.000 TL’ye varan promosyon
En Yüksek Faiz Oranı: %47,00
Yapı Kredi
Promosyon: 20.000 TL’ye varan promosyon
En Yüksek Faiz Oranı: %43,75
Albaraka Türk
Promosyon: Emeklilere 20.000 TL’ye varan promosyon
Kredi Kartı: Aidatsız
Denizbank
Promosyon: Emeklilere özel 20.000 TL’ye varan promosyon
En Yüksek Faiz Oranı: %44,50
Bu kampanyalar, emeklilere sunulan farklı fırsatlarla birlikte, bankaların rekabetçi stratejiler geliştirdiğini göstermektedir. Emekliler için cazip olan bu promosyonlar, finansal durumlarını iyileştirmek adına önemli bir fırsat sunuyor.