Emekli maaşı alanlara ek promosyon; Bankalar ödeme yapacak!

Emekli müşterilerin, bankaya 3 yıl boyunca emekli maaşını başka bir finans kuruluşuna taşımayacağına dair söz vermesi gerekiyor. Bu taahhüt sonrasında, banka müşterinin hesabına yatan ilk emekli maaşının ardından promosyon ödemesini gerçekleştiriyor.

Bankalar Arasındaki Promosyon Farklılıkları

Emeklilerin bankadan bankaya değişen promosyon tutarları, kafaları karıştırabiliyor. Kamu bankaları genellikle asgari tarifeden ödeme yaparken, bazı özel bankalar daha yüksek tutarlarda emekli maaş promosyonu sunuyor. Bu durum, bankaların emekli müşterilere yönelik politikalarından kaynaklanıyor. Daha fazla emekli maaşı müşterisi kazanmak isteyen bankalar, yüksek tutarlı promosyon ödemeleri gerçekleştiriyor.

Promosyon Tutarları ve Şartlar

Akbank

Promosyon: Toplamda 17.500 TL’ye varan ödül

Özel Teklif: Mobilden Akbank’lı olanlara %0 faizli 55.000 TL’ye varan nakit fırsatı

En Yüksek Faiz Oranı: %44,50

İş Bankası

Promosyon: Emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon

Ekstra Teklif: Emekli yakınını İş Bankası’na davet edenlere 1.500 TL’ye varan MaxiPuan

Kredi Kartı Aidatı: Var

ING

Promosyon: Toplamda 25.000 TL’ye varan promosyon

En Yüksek Faiz Oranı: %47,00

Yapı Kredi

Promosyon: 20.000 TL’ye varan promosyon

En Yüksek Faiz Oranı: %43,75

Albaraka Türk

Promosyon: Emeklilere 20.000 TL’ye varan promosyon

Kredi Kartı: Aidatsız

Denizbank

Promosyon: Emeklilere özel 20.000 TL’ye varan promosyon

En Yüksek Faiz Oranı: %44,50

Bu kampanyalar, emeklilere sunulan farklı fırsatlarla birlikte, bankaların rekabetçi stratejiler geliştirdiğini göstermektedir. Emekliler için cazip olan bu promosyonlar, finansal durumlarını iyileştirmek adına önemli bir fırsat sunuyor.