Emekli maaşı alanlara ek promosyon; Bankalar hemen ödüyor

Türkiye’de emekli vatandaşlar, bankaların sunduğu promosyon teklifleriyle büyük bir maddi kazanç elde edebiliyor. Ancak her banka aynı tutarı sunmuyor. Bu farklar, emeklilerin aklını karıştırabiliyor.

Bankalar, emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca kendilerinden alma taahhüdü karşılığında nakit promosyon ödüyor. Bu taahhüt sonrası, emekli maaşının ilk kez hesaba yatmasının ardından ödeme yapılıyor. Peki hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel promosyon rakamları...



2025 Yılı Emekli Promosyonları – Banka Banka Güncel Liste

DenizBank: Emekliye özel ayrıcalıklarla birlikte 20.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.

Akbank: 15.000 TL promosyon + 2.500 TL Chip Para, toplamda 17.500 TL’ye kadar

fırsat sunuyor.

QNB Finansbank: 15.000 TL nakit + 1.200 TL kredi kartı indirimi, toplamda 16.200 TL’ye kadar emeklilik ödülü sağlıyor.

Garanti BBVA: 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkânı tanıyor.

Türkiye İş Bankası: Emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.





Hangi Banka Seçilmeli?

Promosyon miktarı tek başına karar vermek için yeterli olmayabilir. Bankaların sunduğu ek hizmetler, müşteri hizmetleri kalitesi ve işlem kolaylığı da göz önünde bulundurulmalı.