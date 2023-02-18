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Emekli maaşı alanlar dikkat! O banka 3 yıl karşılığında 24 bin TL promosyon ödemesi yapacak

Emekli maaşı alanlara büyük müjde. O bankaya maaşınızı taşıyın 3 yıl kalma taahhüdü verin 24.000 TL promosyonu cebinize koyun. bankaların güncel promosyon duyuruları haberimizde…

Emekli maaşı alanlar dikkat! O banka 3 yıl karşılığında 24 bin TL promosyon ödemesi yapacak

Bankaların promosyon yarışı şubat ayında da sürüyor. Hem kamu bankaları Hem de özel bankalar peş peşe yeni rakamlarına duyururken yeni anlaşmalara da imza atılıyor. Bu defa müjde Vakıfbank'tan geldi. Vakıfbank, yaptığı yeni promosyon sözleşmesi ile 24.000 lira maaş promosyonu vereceğini duyurdu. VakıfBank'ın bu sözleşmesi ile birlikte Emeklilerin de yüksek promosyon umutları arttı. Peki Vakıfbank güncel emekli promosyon ücretleri ne kadar? Vakıfbank ne kadar promosyon veriyor?

Emekli ve kamu çalışanları 2022 yılını oldukça kazançlı geçirmişti. Hem özel bankalar hem de kamu bankaları ciddi promosyon ödemeleri yaptı. 2023 yılında da emekli maaş promosyonu fırsatları devam ediyor. Ayrıca bankalar peş peşe kurumlarla yeni promosyon sözleşmeleri imzalıyor. O bankalardan biri de Vakıfbank oldu. Vakıfbank o kurumla yaptığı sözleşmede 24 bin lira promosyon ödemesi vereceğini duyurdu. Peki Vakıfbank Emekliye ne kadar promosyon veriyor? VakıfBank emekli promosyon ücretleri artacak mı?

VAKIFBANK 24.000 TL PROMOSYON SÖZLEŞMESİ İMZALADI

VakıfBank'ın yeni promosyon anlaşması Afyon Kocatepe Üniversitesi ile yapıldı. Banka, 1 Şubat 2023 ve 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Sözleşmeye göre Vakıfbank Afyon Kocatepe Üniversitesi personeline 24.100 TL Maaş promosyonu ödemesi yapacak. Türkiye Vakıflar Bankası tarafından yapılan açıklamada ödemeli Şubat ayı sonuna kadar tek seferde ve teslim olarak yapılacağı aktarıldı.

VAKIFBANK EMEKLİYE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

VakıfBank, yaptığı yeni promosyon anlaşması ile birlikte emekliye de umut oldu. emekli vatandaşlar da bankadan ciddi bir promosyon alma beklentisi içine girdi. VakıfBank'ın güncel promosyon ücretlerine bakacak olursak 3500 TL ve üstten emekli maaşı alanlara 3000 TL, 3.500 TL 7.500 TL arası emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL emekli maaşı alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL ve üstte emekli maaşı alanlara 5.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.

Ancak özellikle Mart ayından itibaren EYT'lilerin de emekli olması ile birlikte bankaların bu ücretleri daha da arttıracağı tahmin ediliyor. Şimdilik promosyon ücretleri konusunda kesin bir açıklama yapılmadı ancak mart ayının gelmesi ile beraber bankalardan peş peşe duyurular gelecek.

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