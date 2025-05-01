Emekli maaşı alanlar dikkat; 50.000 TL o bankadan yarın verilecek

Milyonlarca SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi için 50.000 TL tutarında ödeme yapılacağı açıklandı. Üstelik bu destek, Garanti BBVA'nın sunduğu özel kredi kampanyasıyla birleşerek emeklilere ekonomik açıdan umut ışığı oluyor.



🧓 SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Emeklilerine 50 Bin TL Ödeme Desteği

Devlet destekli sosyal projeler kapsamında, emeklilerin mali açıdan rahatlamasını sağlamak amacıyla 50.000 TL tutarında ödeme yapılacağı bildirildi. Bu ödeme, yarından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Emeklilerin bu fırsattan yararlanabilmesi için bazı şartları karşılaması gerekiyor. Başvurular, ilgili bankalar aracılığıyla kolayca gerçekleştirilecek ve işlemler hızlı bir şekilde tamamlanacak.



🏦 Garanti BBVA’dan Emeklilere Kredi Müjdesi

Ödemeye ek olarak, Garanti BBVA da emeklilere özel avantajlı bir kredi kampanyası sunuyor. Banka, maaşını Garanti BBVA üzerinden alan emeklilere 50 bin TL’ye kadar düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkânı sağlıyor.

Başvuru kanalları:

Garanti BBVA Mobil Bankacılık

İnternet Şubesi

Fiziksel Banka Şubeleri

Kampanya kapsamında emeklilere özel faiz oranları sunulmakta olup, özellikle düşük gelire sahip emekliler için önemli bir nakit desteği oluşturuyor.



📝 Emeklilere Sağlanan 50 Bin TL Destek İçin Başvuru Şartları:

Emekli maaşının düzenli alınması

T.C. kimlik numarası ile yapılan başvuru

Banka tarafından belirlenen kredi notu uygunluğu

Garanti BBVA müşterisi olmak (kredi için özel oranlardan yararlanmak adına)

🔗 Resmi Kaynaklar:

Garanti BBVA Resmi Kampanya Sayfası

SGK – T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Duyuruları