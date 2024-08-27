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Emekli maaşı 2025 Ocak zammı belli oldu! Ne eksik ne fazla diyerek duyurdu

Emekli maaşı 2025 Ocak zammı şimdiden hesaplanmaya başlandı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ne eksik ne fazla diyerek yeni zamları duyurdu.

Emekli maaşı 2025 Ocak zammı belli oldu! Ne eksik ne fazla diyerek duyurdu

16 milyon emekli vatandaş 2025 Ocak zammı için geri sayıma başladı. Temmuz ayında verilen zamlar yetersiz kalırken Ocak zammı ile ilgili de tartışmalar var. Normal şartlarda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri emekli maaşları için belirleyici oluyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bundan sonra maaşların hedeflerine enflasyona göre artması gerektiğini söylemişti. Peki Ocak 2025 emekli zammı artışı nasıl olacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun herkesin Merak ettiği o soruya yanıt verdi. İşte emekli maaşı Ocak 2025 zammı…

OCAK 2025 EMEKLİ ZAMMI NE OLACAK?

Gercekgundem'den derlenen habere göre; 2025 ocak emekli maaş zammı için hesaplamalar yapıldı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emekli maaşlarına gelecek zammı açıkladı. Özgür Erdursun, Ocak 2025'te SSK ve bağ-kur emeklisine %11 ile 13 arasında enflasyon zammı yapılacağını söyledi.

Emekliler için yeni yılda ilk zam bilgisini veren Özgür Erdursun, bu zamların yeterli olmayacağını da sözlerine ekledi.

EMEKLİYE İNTİBAK ZAMMI ÇAĞRISI

Milyonlarca emekli, Temmuz ayında aldıkları maaş zamlarından memnun değil. Çünkü her yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı refah Payı Bu yıl verilmedi. Emekliler sadece enflasyon zammı alırken en düşük emekli maaşı ise 12.500 TL'ye yükseltildi. Fakat açlık sınırı şu anda 19.000 TL'nin üstüne çıkmış durumda. O sebeple de milyonlarca emekli ekonomik sorunlarla boğuşmak zorunda kalıyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli zammı ile ilgili en büyük sorunun kök maaşları olduğunu söylüyor. Mutlaka bu adaletsizliğin giderilmesi ve intibak yasasının çıkması gerektiğini savunan Özgür Erdursun, hükümetin daha fazla geç olmadan emekli vatandaşın hak ettiğini vermesi gerektiğini dile getirdi.

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