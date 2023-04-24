Emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emekliye müjdeler var! Hemen bunu yapın

Emeklilerin şansı resmen döndü. En düşük emekli maaşına yapılan zam ve hemen ardından bayram ikramiyesi zammı sonrasında yeni müjdeler geldi. Milyonlarca emekliye bankalardan da ek ödemeler verilecek. Maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emekliler binlerce liralık destek alacak. Eğer emekli maaşı alıyorsanız bu listeye Hemen bakın. bankalar promosyon ücretlerini güncelledi. Binlerce liralık ek ödeme yapılacak. işte banka banka yeni güncel emekli promosyon ücretleri…

En düşük emekli maaşı geçtiğimiz ay 5 bin 500 TL’den 7 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Kamu ve özel bankalar da hem mevcut emekli hem de EYT kapsamında emekli olanlar için harekete geçti. Bankaların emekliye sunduğu promosyon ücretleri maaş aralığına göre değişiyor. Kamu bankaları ve özel bankalar arasında da önemli farklar var. İşte bankaların nisan ayı sonuna kadar sürecek promosyon fırsatları…

KAMU BANKALARININ GÜNCEL PROMOSYON ÜCRETLERİ

3 kamu bankasının sunduğu promosyon ödemelerinin detayları şu şekilde:

ZİRAAT BANKASI

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

HALKBANK

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

VAKIFBANK

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 – 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

ÖZEL BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYON ÜCRETLERİ

Özel bankalar ise kamu bankalarına oranla çok daha yüksek promosyon fırsatları sunuyor. bu Kamuda özel bankalarda verilen promosyon 10.000 TL'ye kadar yükseliyor. Başvuru yapan emekliler özel bankalardan 3 gün içinde ödeme alabiliyor. yine aynı şekilde kamu bankaları da Emekliye promosyon fırsatlarını 3 gün içinde sunuyor. özel Bankaların emekli promosyon ücretleri 4200 TL ile 10.000 TL arasında değişiyor. maaş aralığına göre promosyon rakamlarını öğrenmek için özel bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.