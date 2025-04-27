Emekli maaş zammına yeni rakam; O isim duyurdu! Daha önce bilmişti

Türkiye’de milyonlarca emekli, Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Henüz enflasyon verilerinin tamamı açıklanmasa da uzmanlar, mevcut göstergelere dayanarak tahminlerini kamuoyuyla paylaşıyor. Bu isimlerden biri olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz zammı için beklentilerini açıkladı. Erdursun'un ifadelerine göre, sabit gelirlileri Temmuz ayında pek de olumlu bir tablo beklemiyor. 📉

📈 Özgür Erdursun: "Temmuz'da Alım Gücü Daha da Düşecek"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz ayında emeklilerin alım gücünde ciddi bir gerileme yaşanacağını vurguladı. Yaptığı değerlendirmede, “Enflasyon verilerini ve hükümet açıklamalarını günlük olarak analiz ediyoruz. Ancak vatandaşlar, fiyatlardaki artışı zaten kendi alışverişlerinde doğrudan hissediyorlar. Sabit gelirlilerin alım gücü enflasyon karşısında adeta eridi." ifadelerini kullandı.

Erdursun, ekonomik programda taviz verilmeden devam edileceğine yönelik resmi açıklamaların, sabit gelirliler için umut verici bir tablo ortaya koymadığını belirtti. 💬



🧮 Emekli Maaşlarında Tahmini Zam Oranı: Yüzde 20

Zam beklentisine ilişkin net konuşan Erdursun, emeklilere yapılacak zam oranının en fazla yüzde 20 seviyesinde olacağını öngördü.

Açıklamasında şunları söyledi:

“Ben bilimsel ve matematiksel bir çalışma yapıyorum. Bu hesaplamalar resmi TÜİK verilerine ve hükümet politikalarına dayanıyor. Bu tahmin benim temennim değil. Veriler bize, Temmuz ayında emeklilere yüksek oranlı bir artış olmayacağını gösteriyor.” 📊 Özgür Erdursun, daha önceki zam dönemlerinde de yaptığı isabetli tahminlerle dikkat çekmişti.



📣 "Tepki Adresi Belli: Hükümet ve Muhalefet!"

Erdursun ayrıca emeklilere ve sabit gelirli vatandaşlara doğrudan bir çağrıda bulundu. Memnuniyetsizliğin muhatabının, kendileri gibi uzmanlar değil; doğrudan hükümet ve muhalefet olması gerektiğini vurguladı.

Sözlerine şu şekilde devam etti:

"Emeklilik, yıllarca çalışıp prim ödeyerek elde edilen bir haktır. Emekli maaşlarının yetersizliği biz uzmanların suçu değil. Bu yüzden vatandaşların seslerini hükümete ve muhalefete daha yüksek tonda duyurmaları gerekiyor."

Kaynak: Gazeteoku.com - Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun