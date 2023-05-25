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Emekli maaş zammı kararı verildi! Bakan Vedat Bilgin’den akşam müjdesi geldi

Emekliye akşam müjdesi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Emekli maaş zammı kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da onay geldi.

Emekli maaş zammı kararı verildi! Bakan Vedat Bilgin’den akşam müjdesi geldi

Milyonlarca emekliye zam yolda. Emeklilerin yeni maaşları duyuruldu mu? 7500 TL maaşı az bulanlar için yeni açıklamalar yapıldı. Bakanlık ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesi bekleniyor...

Emekli maaşıyla ilgili son zamanlarda büyük bekleyiş hakim. Özelilkle de aylık 7500 TL'ye çıkarılmasından sonra emekli maaşının asgari ücretliye yaklaştığı görüldü. Öte yandan bu zammın yetersiz bulunduğu da gelen ifadeler arasında. 7500 TL'nin altında maaş alanlara zam yapıldı fakat üstünde maaş alanlar tek kuruş zam almadı. 2023 yılında yeni bir maaş artışı ve düzenlemesi yapılacak. Bu konuda bakanlıktan da açıklamalar gecikmedi.

KADEMELİ ZAM KARARI ALINDI

Emekliye kademeli şekilde zam yapılacağı öğrenildi. Buna göre 7500 TL'den 10 bin TL'ye kadar maaş alanlar için ayrı bir tarife uygulanacak. Aynı şekilde 10 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlara da farklı zamlar yapılacak. Buradaki amaç hem alım gücünü artırmak hem de makas aralığını daha fazla kapatmamak. Emeklilerin sigorta primlerini farklı miktarlarda ödemelerinden ötürü maaş farkının olması gerektiği savunuluyor. Buna göre hareket edilecek ve emekliler arasındaki maaş farkları tekrardan belirginleşecek.

VEDAT BİLGİN’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapmış olduğu açıklamada önemli ifadelere yer vererek emekli için çalışmaların hızlanacağını belirtti. Emekliler Temmuz ayında mı ödeme alacak merak ediliyor. Konuyla ilgili detayları aktarmaya devam edeceğiz. Son zamanlarda milyonlarca emeklinin sorup soruşturduğu zam konusu en sonunda açıklığa kavuşacak.

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