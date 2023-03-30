Emekli ikramiyesi için son tarih açıklanıyor!

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar bayramdan önce ikramiye almaya başladılar. Ziraat Katılım Bankası, kendi bankasından emekli ikramiyelerini alacak olanlara açıklama yaptı. Ziraat Bankası açıklamasında ödeme tarihlerini açıklayacak. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ziraat Bankası emekli ikramiyesi tarihini verdi mi? İşte emekli ikramiyesi yatma tarihine dair detaylar...



Ziraat Bankası’ndan açıklama



Emekli vatandaşlar için merakla beklenen bir konu da ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklisi olan birçok vatandaş Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için 2.000’er Türk Lirası olarak yatırılacak ikramiye haberine sevinçten adeta göz yaşları döktü. Tam 900 TL zam gelmesi bir hayli güzel haber olurken şimdi merak konusu ne zaman yatırılacağı.



Özellikle Ramazan Bayramı’na az bir zaman kalmışkan “Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?” sorusu her gün araştırılıyor. Emekliler ödemelerini geçen sene göre iki katı zamlı şekilde alacaklar. Bu sebeple de heyecan büyük. Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?



Ziraat Bankası’ndan açıklama gelecek



Emeklilere yatacak olan bayram ikramiyesine dair özellikle kamu bankası olan Ziraat Bankası’ndan açıklama bekleniyor. Türkiye’de emeklilerin en çok tercih ettiği kamu bankası Ziraat Katılım, geçmiş senelerde bayram ikramiyesinin ne zaman yapılacağını açıklamıştı. Şimdi de Ziraat Bankası’nın açıklamaları sıkı şekilde takip ediliyor.



Ziraat Bankası emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, henüz resmi bir açıklama gelmemişken önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Daha önceki açıklamalar baz alındığı zaman bayramdan birkaç gün önce kesinlikle yatacağı düşünülüyor.