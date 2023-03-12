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Emekli ikramiyelerine zam! 2.860 TL bayram ikramiyesi müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekliler bayram ikramiyelerini beklerken zam geldi! Çifte bayrama toplam 2.860 TL ek ödeme yapılacak! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte emekli ikramiyeleri hakkında detaylar...

Emekli ikramiyelerine zam! 2.860 TL bayram ikramiyesi müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı emeklilerinin sabırsızlıkla beklediği bayram ikramiyesi yılda iki kere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yapılmaktadır. Bayramların öncesinde emekli vatandaşların hesabına yatırılmaktadır. 


Son dönemlerde ekonomik problemlerin artması emeklilerin ek ödemleri gözlemesine sebep oldu. Türkiye vatandaşlarının maddi sıkıntılarına çözüm bulabilmek adına yapılan Ramazan ve Kurban Bayramı ödemeleri de vatandaşları bir miktar olsun rahatlatmayı amaçlıyor.  


Emekli bayram ikramiyesi zammı 


Son dönemlerdeki ekonomik sıkıntılar özellikle vatandaşların artık gün geçtikçe baş edememesine sebep oldu. Emekli vatandaşlar için buna ara dönemlerdeki bayram ikramiyeleriyle de olsa ufak bir çözüm bulundu. Verilen ikramiyeler aracılığıyla etkili bir çözüm sağlanmaya çalışırken emekliler adına da bir nebze olsun bu ikramiyeler rahatlama sağlıyor. 2023 bayram ikramiyesi için zam farkının eklenerek Ramazan Bayramı’na az zaman kala hesaplara yatması bekleniyor.  


Emeklilerin yararlanabileceği bayram ikramiyelerine zam gelmesiyle beraber ihtiyaçların bayram vaktinde karşılanması daha kolay olacaktır. Ödemelerin bayramdan önce zamlı şekilde yapılması ise emeklileri sevindiren bir haber. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri 2023 ne kadar oldu? 


Emekli bayram ikramiyesi zammı detayları 


Emekli bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı’nın yaklaştığı son günlerde ne kadar olacağı ve ne zaman yatacağı merak ediliyor. Geçen sene Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 1.100 TL yatan emekli bayram ikramiyesinin 2023 için yüzde 30 zam ile 1.430 TL olması bekleniyor.  


Bayram ikramiyesi kimlere verilir?  


Bayram ikramiyesi verilen kişiler Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK’dan emekli olan tüm vatandaşlardır. Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bu ödemeler yapılmaktadır. 21 Nisan’da Ramazan Bayramı başladığı için ilk ödemenin 1 hafta öncesinde yapılması beklenmektedir.  

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