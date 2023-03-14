Emekli ek zam bekliyordu! Oranlar açıklandı, ek zam, enflasyon artışı ve intibak zammı kesinleşti. Milyonlarca emekli ara zam var mı sorusunun yanıtını merakla takip ediyor. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi olan herkesi ilgilendiren önemli duyuru geldi. Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli oldu. Ara zam enflasyon farkı ve intibak zammı netleşti. Peki, Emekliye ne kadar zam gelecek? Emekli ara zam ne zaman olacak? İşte emekliye ek zam son dakika 2023 haberleri…

Emekli memur ve memur emeklisi Ocak ayında aldıkları %30 ek zam sonrasında gözlerini seçim öncesi ara zamma çevirmiş durumda. Emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? emekliye ek zam ne kadar olacak gibi soruların yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Emekli maaşlarına yapılan artış 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusunda belli oluyor. Ancak Cumhurbaşkanı kararıyla emekli zam oranlarına refah Payı da ekleniyor. 2023 yılı için refah Payı Ocak ayında açıklanmıştı. Emekli ve memurlar refah Payı ile birlikte %30 zam almıştı. Şimdi gözler temmuzda yapılacak olan ara zamma çevrildi. Peki, emekli temmuz zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMURA %30'UN ÜSTÜNDE ZAMAN GÖRÜLÜYOR

Emekli ve memur maaşlarına zam Ocak ayında yapılmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verileri ve hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı refah Payı ile birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılan artış %30 olmuştu. Şimdi gözler Temmuz ayında yapılacak olan zamlarda. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak olan artışın %30'un üstünde olacağı öngörülüyor. Çünkü şimdiden Ocak ve Şubat ayı enflasyon verilerine göre yüzde 10’un üstünde zam kesinleşti. Yine Ocak ve Şubat ayı enflasyonuna göre memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı da kesin gibi görünüyor.

REFAH PAYI VE İNTİBAK ZAMMI DA BEKLENİYOR

Memur ve emekli maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yapılacak olan artış doğrudan 6 aylık enflasyon oranında olurken memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşmeden doğan zam haklarına ek olarak Enflasyon farkı alıyor. Ancak son aylarda yaşanan yüksek enflasyon sorunu nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla memur ve emekli maaşlarına refah Payı da ekleniyor. Ocak ayında refah Payı %13 olmuştu. Temmuz ayında verilecek olan refah Payı ise şu anda belli değil.

Emekliye ek zam konusunda bir haber daha var. O da uzun zamandan beri beklenen intibak zammı. Özellikle 2000 sonrası emekli olanlar intibak zammının bir an önce verilmesini bekliyor. Çünkü 2.000 sonrası emekliler ve 2000 öncesi emekliler arasında ciddi bir gelir adaletsizliği bulunuyor. Seçim öncesinde bu konunun değerlendirmeye alınması halinde emekliye verilecek olan intibak zammının en az 1200 TL olacağı iddia ediliyor.