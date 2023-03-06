Emekli ek maaş ödemesini duyunca çıldıracak! Ara zam müjdesi geldi, o tarihte maaşlar zamlı ödenecek

Emekli maaşlarına Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranlarına ek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı refah Payı ile birlikte %30 oranında zam yapılmıştı. Ocak ayında emeklilere Yapılan bu zam oranı Maalesef ki enflasyon karşısında eriyip gitti. Bu sebeple emekliler Mart ayından itibaren yeni zamlı maaş beklentisi içine girdi. Özellikle yakında yapılacak olan genel seçimler nedeniyle de ara zam konusu sık sık gündeme geldi. Peki emekli maaşlarına ara zam yapılacak mı? Emekliyi çıldırtacak ek maaş müjdesi az önce verildi.

EMEKLİYE ARA ZAM TARİHİ VERİLDİ

Ocak ayında emekli maaşları enflasyon verileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı refah payı oranında %30 artmıştı. Emekliler Şubat ayından itibaren %30 zamlı maaşlarını almaya başlarken enflasyon ne yazık ki düşmedi ve her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Bu sebeple emekli maaşları yetmiyor milyonlarca vatandaş açlık sınırının altında yaşamak zorunda kalıyor. Üstelik en düşük emekli aylığı da 5.500 TL'de kaldı. Emekliler kendilerine verilen bu maaşların bir an önce artmasını bekliyor ve ara zam talebinde bulunuyor. Yaklaşan genel seçimler nedeniyle de ara zam yakın gibi görünüyor.

AK PARTİ'NİN GÜNDEMİNDE EK ZAM VAR

Emekli maaşları ne Ocak ayında yapılan artışa rağmen hayat pahalılığının yükselmeye devam etmesi nedeniyle vatandaşlar hala geçinmekte güçlük çekiyor. Özellikle 5500 TL'de kalan en düşük emekli maaşı vatandaşı İsyan ettiriyor. Bu sebeple de emekli vatandaşlar devletten seçim öncesinde yeni bir hamle beklentisi içine girdi. Özellikle emekli maaşlarına ek zam yapılması bu süreçte talepler arasında yer alıyor.

Emeklilerin ara zam beklentisi çok da uzak gibi görünmüyor. Çünkü EYT yasasının kabul edilmesi aynı zamanda 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçmesi milyonlarca emekliydi heyecanlandırdı. Özellikle intibak zammı seçimden önce gelebilir. Bu durumda da maaşlarda 1.300 TL'lik bir artış olabilir.

2000 YILI SONRASI EMEKLİLER ÇILDIRACAK

2000 yılı sonrası emekliler için güzel ve müjdeli haber geldi. Özellikle aradaki gelir adaletsizliğinin kaldırılması için uzun süreden beri intibak zammı gündeme geliyordu. Emeklinin yüzünü güldürecek intibak zammı haberi de verildi. 2000 yılı sonrası emeklilere aradaki fark olan 1300 TL Mart ayından itibaren ödenecek. En azından Türkiye Emekliler Derneği'nin beklentisi bu yönde. Kesin bilgi ise bugünkü kabine toplantısından sonra paylaşılacak.