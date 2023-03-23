Emekli dün gece derin bir OH çekti! Şimdi gözler bayram ikramiyesinde, 2200 TL ikramiye müjdesi geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçime sayılı günler kala milyonlarca emeklinin beklediği müjdeyi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye en büyük müjdesi zam oldu. 5.500 TL olan en düşük emekli maaşı artık 7500 TL'ye yükseldi. Emekliye adeta erken bayram havası estiren ara zam Sonrası Şimdi de gözler bayram ikramiyesi zammında. Hem emekliler hem de EYT'liler bayram ikramiyesine yapılacak olan zammı bekliyor. Peki, bayram ikramiyesi zammı ne zaman açıklanacak? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru geri sayım başlarken Türkiye'de seçim havasına girdi. Seçim öncesi Tabii ki birçok kesimi zam beklentisi de var. Uzun süreden beri emekli maaşı ile geçinmekte güçlük çektiklerini dile getiren emekliler için müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında verdi. Katıldığı bir televizyon kanalında canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5500 TL olan en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu haberi milyonlarca emekliliği memnun etti ve dün gece emekliler rahat bir nefes aldı. Ancak emeklinin gündeminde Bugün bayram ikramiyesi zammı var. Peki, bayram ikramiyesine zam gelecek mi? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTTI ŞİMDİ BAYRAM İKRAMİYESİ SIRADA

Dün akşam bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği haberi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada Mevcut durumda 5500 TL olan en düşük emekli maaşına 2.000 lira zam yapıldığını duyurarak yeni en düşük emekli maaşının 7500 TL olduğunu açıkladı. Bu zamdan hem eski emekliler faydalanacak hem de EYT ile emekli olanlar. Zamlı maaşların ise Nisan ayından itibaren emeklinin hesabına yatması bekleniyor.

EMEKLİNİN YENİ GÜNDEMİ BAYRAM İKRAMİYESİ

En düşük emekli maaşına zam açıklaması sonrası emeklilerin şimdiki gündemi bayram ikramiyesi zammı oldu. Son 2 yıldır 1100 TL olarak ödenen Bayram ikramiyesine Bu yıl zam yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de dün yaptığı açıklamada Bayram ikramiyesine zam sinyali vermişti. Bayram ikramiyesi zammı ile ilgili birkaç formül masada.

Şu anda 1100 TL olan bayram ikramiyesinin asgari ücrete sabitleneceği iddia ediliyor. Ancak şimdilik bu durum uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Diğer bir formüle göre ise bayram ikramiyesi Her bayram öncesi 2200 TL'ye çıkacak. Böylece Bayram ikramiyesine %100 zam yapılmış olacak. Emeklinin 2023 yılı için alacağı toplam bayram ikramiyesi de bu durumda 4.400 TL olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Peki, emekli bayram ikramiyesi zammı ne zaman belli olacak, ne zaman açıklanacak? Henüz bayram ikramiyesi zammı görüşmeleri başlamadı. Önümüzdeki günlerde kabine toplantısında bu konunun ele alınacağı düşünülüyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bayrama doğru geri sayım başlarken bayram ikramiyesi ödemelerinin 15 Nisan'dan itibaren hesaplara geçmesi isteniyor.