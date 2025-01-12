Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu

Maaş artışlarının ardından, emekliler bayram ikramiyelerinin ne zaman ve ne kadar yatırılacağını büyük bir heyecanla takip ediyor.

Maaş Zammı ve Emeklilerin Beklentileri

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılında yüzde 15,75 oranında maaş zammı alırken, memur emeklilerine bu oran yüzde 11,54 olarak yansıdı. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseldi. Ancak, yapılan maaş zammının enflasyon oranının gerisinde kaldığını düşünen emekliler, bayram ikramiyelerinin bu açığı bir nebze olsun kapatmasını bekliyorlar. Bu beklenti, ikramiye konusunda daha yüksek bir artış talebine yol açtı.

Uzmanların İkramiye Tahminleri

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, uzmanlar 2025 yılındaki bayram ikramiyesinde 500 TL’lik bir artış olabileceğini öngörüyor. Bu tahminle, 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesinin 3.500 TL civarına ulaşabileceği söyleniyor. Uzmanlar, bu artışın, enflasyon oranları ve ekonomik koşullarla uyumlu olacağını belirtiyor.

İkramiyelerin Yatırılacağı Tarih

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, emekli bayram ikramiyeleri, bayramdan bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. 30 Mart 2025'te başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde, emekliler ikramiyelerini almayı bekliyor. Bayram ikramiyesi, emekliler için bayram harcamalarına destek sağlayan önemli bir ekonomik katkı oluşturuyor.

Emeklilerin İkramiye Talebi

Son yıllarda alım güçlerinin düşmesi nedeniyle, emekliler bayram ikramiyelerinde daha yüksek bir artış talep ediyor. Bayram ikramiyesinin, günümüz ekonomik koşullarına ve enflasyona uygun bir şekilde belirlenmesi gerektiğini belirten emekliler, ikramiyelerin yalnızca bayram sevincini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomik zorlukları hafifletmede önemli bir araç olarak görülmesini istiyor.