GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Toki açıkladı 12 bin TL 13 bin TL daireler Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu

2024 yılında yapılan 3000 TL'lik ödeme sonrasında, 2025 yılı için ikramiye miktarının ne olacağı gündemde.

Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu

Maaş artışlarının ardından, emekliler bayram ikramiyelerinin ne zaman ve ne kadar yatırılacağını büyük bir heyecanla takip ediyor.

Maaş Zammı ve Emeklilerin Beklentileri

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılında yüzde 15,75 oranında maaş zammı alırken, memur emeklilerine bu oran yüzde 11,54 olarak yansıdı. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseldi. Ancak, yapılan maaş zammının enflasyon oranının gerisinde kaldığını düşünen emekliler, bayram ikramiyelerinin bu açığı bir nebze olsun kapatmasını bekliyorlar. Bu beklenti, ikramiye konusunda daha yüksek bir artış talebine yol açtı.

Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu1

Uzmanların İkramiye Tahminleri

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, uzmanlar 2025 yılındaki bayram ikramiyesinde 500 TL’lik bir artış olabileceğini öngörüyor. Bu tahminle, 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesinin 3.500 TL civarına ulaşabileceği söyleniyor. Uzmanlar, bu artışın, enflasyon oranları ve ekonomik koşullarla uyumlu olacağını belirtiyor.

İkramiyelerin Yatırılacağı Tarih

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, emekli bayram ikramiyeleri, bayramdan bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. 30 Mart 2025'te başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde, emekliler ikramiyelerini almayı bekliyor. Bayram ikramiyesi, emekliler için bayram harcamalarına destek sağlayan önemli bir ekonomik katkı oluşturuyor.

Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu1

Emeklilerin İkramiye Talebi

Son yıllarda alım güçlerinin düşmesi nedeniyle, emekliler bayram ikramiyelerinde daha yüksek bir artış talep ediyor. Bayram ikramiyesinin, günümüz ekonomik koşullarına ve enflasyona uygun bir şekilde belirlenmesi gerektiğini belirten emekliler, ikramiyelerin yalnızca bayram sevincini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomik zorlukları hafifletmede önemli bir araç olarak görülmesini istiyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Carrefour, A101, Migros, ŞOK markette yağ fiyatlarına dev indirim Carrefour, A101, Migros, ŞOK markette yağ fiyatlarına dev indirim
Emeklilik yaşınız değişiyor; 1991-2011 arası SSK girişlilere emekli olma şansı Emeklilik yaşınız değişiyor; 1991-2011 arası SSK girişlilere emekli olma şansı
Türkiye'ye Pazartesi fena geliyor; Herkes hazırlansın Türkiye'ye Pazartesi fena geliyor; Herkes hazırlansın
2025 Ocak ayı memur emekli maaş farkı yattı mı? Eksik ödemeler... 2025 Ocak ayı memur emekli maaş farkı yattı mı? Eksik ödemeler...
PTT N Kolay ile emeklilere kredi kampanyası; 100.000 TL'ye kadar kredi PTT N Kolay ile emeklilere kredi kampanyası; 100.000 TL'ye kadar kredi
12-31 OCAK İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS'li KPSS'siz personel alınacak! 12-31 OCAK İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS'li KPSS'siz personel alınacak!
SON HABERLER
Hemen evinizden atın; Gece boyunca çoğalıyorlarmış Hemen evinizden atın; Gece boyunca çoğalıyorlarmış
Bu akşam lapa lapa kar geliyor; Yarın okullar tatil olabilir Bu akşam lapa lapa kar geliyor; Yarın okullar tatil olabilir
Türkiye'ye yavaş yavaş yaklaşıyor; Hemen önlem alın Türkiye'ye yavaş yavaş yaklaşıyor; Hemen önlem alın
İBB itfaiye eri ve zabıta memuru alımı; İşte başvuru şartları İBB itfaiye eri ve zabıta memuru alımı; İşte başvuru şartları
TOKİ açıkladı; 12.408 TL'den 2+1, 13.679 TL'den 3+1 daire müjdesi TOKİ açıkladı; 12.408 TL'den 2+1, 13.679 TL'den 3+1 daire müjdesi
Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu
Ünlü doktor uyardı; Eksikliği zeka geriliğine neden oluyor Ünlü doktor uyardı; Eksikliği zeka geriliğine neden oluyor
Çocuklarınızı yanına sokmayın; Bu besinleri sakın yedirmeyin Çocuklarınızı yanına sokmayın; Bu besinleri sakın yedirmeyin