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Emekli büyük hüsran yaşadı! En düşük emekli maaşı 7500 TL oldu ama herkesi kapsamıyor

En düşük emekli maaşının 7500 TL olması milyonlarca emekli tarafından sevinçle karşılanmıştı. Ancak bazı emeklilerin sevince buruk kaldı. Çünkü zam onlara yansımıyor.

Emekli büyük hüsran yaşadı! En düşük emekli maaşı 7500 TL oldu ama herkesi kapsamıyor

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına ara zam talebi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında bir açıklama yaparak en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Emekliler bu haberi büyük bir sevinçle karşıladı. Ancak emekliyi yıkacak yeni gelişmeler var. En düşük emekli maaşı 7500 TL oldu ama tüm emeklileri kapsamıyor. Yani bu durumda da emekliler arasında gelir adaletsizliği büyüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında canlı yayında en düşük emekli maaşına zam geldiğini duyurmuştu. Yılbaşında 5.500 TL olan en düşük emekli maaşı 2.000 TL'lik artışla birlikte 7500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli maaşına Yapılan bu zam milyonlarca emekli vatandaş tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Ancak haberin ayrıntılarının ortaya çıkması ile birlikte bazı emekliler resmen yıkıldı. Çünkü en düşük emekli maaşına yapılan artış tüm emeklileri kapsamıyor. Peki, şimdi ne olacak? 7.500 TL üstü maaş alan Emekliye zam var mı?

O EMEKLİLER KAPSAMA DAHİL DEĞİL

Uzun süreden beri beklenen emekliye ara zam müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz akşam canlı yayında verildi. En düşük emekli maaşına zam yapıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5500 TL olan maaşın 7.500 TL'ye yükseldiğini açıkladı. En düşük emekli maaşına Yapılan bu artış milyonlarca emekli tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Ancak 7500 TL üstü maaş alan emeklilerin durumu ise kafaları karıştırdı. 6000 7.000 7500 TL maaş alan emekliye zam gelecek mi sorusunun yanıtı 2 gündür yoğun bir şekilde araştırılıyor.

O EMEKLİLERE ZAM YOK

Konu ile ilgili açıklama yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, zammın sadece en düşük emekli maaşı alanları kapsadığını söyledi. Yani yılbaşında 6.000 TL 7000 TL maaş alan emekliler de bu zamla birlikte 7.500 TL almaya başlayacak. Yani daha yüksek prim ödeyip ya da daha yüksek basamaktan emekli olan kişiler en düşük emekli maaşı ile eşit düzeyde Maaş almaya başlayacak. Aradaki gelir adaletsizliği de bu durumda daha da büyümüş olacak.

Emekli maaşlarına yapılan zamla ilgili konuşan Özgür Erdursun, ‘’En düşüklü emekli aylığı zaten 5bin 500 lira değildi 3 bin liraysa 4 bin liraysa bunun üstü Hazine’den tamamlanıyordu şimdi 7 bin 500 liraya tamamlanacak. 7 bin 500 liranın üstüne enflasyon farkı ödenmeyecek. Dolayısıyla 7.500’ün üzerinde maaş alanlara bu artış yansımayacak. En çok eleştirilecek noktada bu çünkü, Türkiye’de en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine gelmesi gerektiğini bizler de vurguluyoruz’’ dedi.

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