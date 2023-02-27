Emekli bayram ikramiyesine okkalı zam! Zamlı ikramiye o tarihte emeklinin hesabında olacak

Emekli bayram ikramiyesi son dakika zam haberi az önce duyuruldu. Yeni yılda emekli maaşlarına zam alan milyonlarca emekli vatandaş aynı zamanda bayram ikramiyesi konusunda da beklenti içine girmişti. Ramazan Bayramı için artık geri sayım başlarken emekli Bayram ikramiyeleri ile ilgili yeni duyuru da geldi. Emekli ikramiyelerine Ramazan Bayramı öncesi çok Kallavi bir zam yapılacak. Peki, 2023 emekli Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Emekli Bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek?

Yeni yılda emekli maaşlarına gelen zamlar sonrasında gözler emekli Bayram ikramiyelerine çevrilmişti. SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi milyonlarca vatandaşın faydalandığı emekli Bayram ikramiyeleri Bu yıl artacak. Zamla ilgili beklentiler her geçen gün yükselmeye devam ederken uzmanlardan da tahminler geliyor. Emekli bayram ikramiyesine zam bekleyen vatandaşlar için Uzmanlar yeni tahminlerini duyurdu. Bu yıl emekli ikramiyelerine Okkalı zam gelecek. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE BÜYÜK ZAM GELİYOR

Emekli Bayram ikramiyesine beklenen zam haberi bugün verildi. 2023 emekli Bayram ikramiyelerine yapılacak olan artış netleşti. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak hesaplara yatan bayram ikramiyesi Bu yıl en az 2000 TL olacak. Ramazan Bayramı öncesi 2000 TL bayram ikramiyesi emeklinin banka hesabına geçecek. Ancak bazı uzmanlar Bayram ikramiyesinin 2500 TL'ye yükseleceğini de konuşuyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi zam haberi gelirken bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak sorusunun yanıtı da merak ediliyor. SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi emekliler ile birlikte dul ve yetim aylığı alan kişiler de Ramazan Bayramından Bir hafta önce Bayram ikramiyesine kavuşacak. Emekli Bayram ikramiyesinin 15 Nisan tarihinden itibaren hesaplara yatacağı tahmin ediliyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Emekli bayram ikramiyesi SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi vatandaşları ödeniyor. Tabii ki bu vatandaşların yanı sıra emeklinin hak sahibi olan dul ve yetim aylığı alan kişilerce bayram ikramiyesi alabiliyor. Yani hem emekliler hem de dul ve yetim aylığı alan kişiler göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık 14 milyon kişinin bayram ikramiyesi alabileceğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Nisan ayında emekli olması beklenen EYT'liler de başvuru şartı olmadan bayram ikramiyesi alabilecek.