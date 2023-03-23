Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri başladı! Cumhurbaşkanı o rakama sıcak bakıyor

Milyonlarca emekli dün gece gelen müjde ile resmen sevinçten uçtu. En düşük emekli maaşı 5500 TL’den 7500 TL’ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi canlı yayında duyurdu. Ancak emekliye müjdeler bununla bitmedi. Şimdi de bayram ikramiyesi zammı için görüşmeler başladı. Yani emekliye çifte zam müjdesi çok yakın. Emekliler, maaş zammı sonrasında bayram ikramiyesi zammı ile çifte sevinç yaşayacak. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı belli oldu mu?

Milyonlarca emekli ve EYT emeklisinin yüzünü güldüren Müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam canlı yayında duyurdu. Seçim zammı ile emekli vatandaşlar sevinçten havaya uçtu. Çünkü en düşük emekli maaşı 5500 TL'den 7.500 TL'ye yükseldi. Ancak emeklinin seçim öncesi bir talebi daha var. En düşük emekli maaşına yapılan artışla birlikte bayram ikramiyesi zammı da bekleniyor. Peki, bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? 2023 emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi zammı son dakika gelişmeleri haberimizde…

EMEKLİ ARA ZAM HABERİ İLE ÇILDIRDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün dün bir araya geldi. Kazım Ergün, emeklinin seçim öncesi zam taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanına iletti. Toplantının hemen ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise "En düşük emekli maaşını ve bayram ikramiyesini yükseltecek çalışmalarımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Dün Gece saatlerinde katıldığı bir canlı yayında beklenen Müjdeli haberi duyurdu. En düşük emekli maaşına zam yapıldı. 5500 TL olan en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseldi. Yani seçim öncesi emekliye ilk Müjde verildi. Ancak sırada yeni bir müjde daha var. Emekliler sadece maaş zammı değil bayram ikramiyesi zammı da bekliyordu.

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekliye seçim zammı yapıldı şimdi sırada bayram ikramiyesi zammı var. Dini bayramlar öncesi devlet tarafından emeklilere ödenen Bayram ikramiyesine de artış yapılacak. Zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada bu konuda sinyal vermişti. Şimdi emekli Bayram ikramiyesine yapılacak artışın ne kadar olacağı bekleniyor. Bu konuda da yeni rakamlar gündeme gelmeye başladı.

Emekli Bayram ikramiyeleri Mevcut durumda 1100 TL olarak ödeniyor. Geçtiğimiz yılda Bayram ikramiyelerine artış yapılmamıştı. Ancak bu yıl emekliler son derece umutlu ve hükümet de bu yönde sinyalleri verdi. Emekli Bayram ikramiyesine kesin zam geliyor. Bayram ikramiyesi zam mı henüz açıklanmadı ama masada birkaç farklı rakam bulunuyor. Uzmanlara göre emekli bayram ikramiyesi artışı oldukça yüksek olacak nokta en az 2.500 TL bayram ikramiyesi verileceği konuşuluyor. Bazı uzmanlar ise emekli Bayram ikramiyesinin Bu yıl 3.500 TL'ye kadar yükseleceğini düşünüyor.

En düşük emekli maaşına yapılan zam dün akşam açıklandı ancak emekli bayram ikramiyesi zam mı henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde yapılacak olan kabine toplantısının ardından bayram ikramiyesi zammının da açıklanacağı tahmin ediliyor.

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesi hangi tarihlerde yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri genellikle Bayramdan bir hafta önce oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan tarihinde başlayacak. Bu sebeple emekli bayram ikramiyesi 2023 ödemelerinin 15 Nisan'da başlaması bekleniyor.