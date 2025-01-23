Emekli banka promosyonlarında çılgın artış; SGK uzmanı rakamı duyurdu

SGK ile bankalar arasında yürütülen yeni protokol görüşmeleri, emekli promosyonlarının önemli ölçüde artmasını bekliyor. İki katına çıkabileceği belirtilen promosyon tutarlarının Mart ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. İşte bu yeni düzenlemeyle ilgili tüm detaylar…

Emekli Promosyonlarında Yeni Dönem Başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında emeklilere yönelik yeni bir promosyon protokolü üzerinde görüşmeler devam ediyor. 2023 yılında belirlenen promosyon tutarları 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişirken, 2025 yılı itibarıyla bu tutarların iki katına çıkarılması bekleniyor. SGK'nın bankalarla yaptığı protokoller çerçevesinde promosyon ödemelerindeki artış, emeklilerin bütçelerine önemli katkılar sağlayacak.

Mevcut Promosyon Tutarları ve Gelecekteki Beklentiler

Bankalar, emeklilere sundukları promosyonları maaş seviyelerine göre belirliyor. Şu anda en yüksek promosyon tutarı 21 bin TL seviyelerine kadar çıkabiliyor. Ancak, maaş artışları ve enflasyon göz önüne alındığında mevcut promosyon tutarlarının emekliler için yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Öte yandan, geçmişte kamu bankalarından biri çift promosyon kampanyasıyla emeklilere 24 bin TL’ye kadar ödeme yapmıştı.

Promosyon Tutarları Zaman İçinde Nasıl Değişti?

2017’de uygulamaya giren promosyon ödemeleri, başlangıçta 500 TL seviyelerinde yer alıyordu. Ardından, maaş gruplarına göre promosyon tutarları kademeli olarak arttı. 2022 protokolü ile 3.500 TL’ye kadar maaş alanlara 3.000 TL, 10.000 TL üzerinde maaş alanlara ise 5.000 TL ödeme yapılmıştı. 2023’te ise bu tutarlar 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirlenmişti. 2025 yılı içinse, bu ödemelerin çok daha yüksek olacağı öngörülüyor.

2025 Promosyon Tutarları Ne Kadar Olabilir?

SGK uzmanı Emin Yılmaz, 2025 yılına ilişkin öngörülerini paylaştı. Yılmaz, geçmiş yıllarda promosyon tutarlarının genellikle iki katına çıktığını belirterek, 2025 yılında promosyon tutarının 12 bin TL'den 24 bin TL’ye ulaşabileceğini ifade etti. Yeni protokolün Mart ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor ve bu artış, emeklilerin bütçesinde önemli bir iyileşme yaratabilir.

Mart Ayında Hayata Geçmesi Beklenen Yeni Anlaşma

Mart 2025'te uygulanması planlanan yeni promosyon anlaşması, milyonlarca emekliyi doğrudan etkileyecek. Özellikle Ocak ayında yapılan maaş artışlarıyla birlikte, promosyon tutarlarındaki artışın emeklilere önemli bir finansal rahatlık sağlaması bekleniyor. Yeni protokollerle, emeklilere sunulan promosyonlar daha yüksek seviyelere çıkacak ve bu da emekli maaşlarını tamamlayan bir gelir kaynağı oluşturacak.

Kaynak: SGK uzmanı Emin Yılmaz

Derleme: Gazeteoku.com