Emekli, asgari ücretli, memur fark etmez! Alayına yeni zam 19.15'te müjdelendi

Milyonlarca vatandaşın maaşları Ocak ayında değişiyor. Memur emekli Asgari ücretli ve Sosyal Yardım alanlara gelecek zamlar belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon doğrultusunda verilecek maaş zamları ile ilgili ilk tahminler geldi.

2025 maaş zamları şimdiden yakın Takipte. Çalışan çalışmayan milyonlarca vatandaş için Ocak ayında gelir artışı olacak. O nedenle de 2025 Ocak zamları ne kadar olacak sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Emekli memur Asgari ücretli milyonların yanı sıra sosyal yardım alanlarında geliri artacak. Peki ocakta kime ne kadar zam yapılacak? Ocak 2025 maaş zamları yüzde kaç olacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ OCAK 2025 ZAMMI

SSK ve bağ-kur emeklisinin Temmuz zamları Geçtiğimiz ay belli oldu. Emekliye % 24.73 oranında artış yapıldı. Şimdi ise milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2025 zamlarına çevrildi. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak artış için 2024 yıl sonra enflasyonu Merkez Bankası tarafından açıklandı. Eğer yıl sonu enflasyonu %38 çıkarsa SSK ve bağ-kur emeklisine gelecek zam oranı %10.64 olacak. Fakat Tahminlerin üst sınırı olan %42'nin gerçekleşmesi durumunda SSK ve bağ-kur emekli zammı Ocak 2025'te %14.89 olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ OCAK 2025 ZAMMI

Memur ve memur emeklisine Temmuz ayında %19.31 zam yapılmıştı. Ocak 2025 itibarıyla ise memur ve memur emeklisinin maaşlarına %6 Toplu sözleşme zammı yapılacak ve aynı zamanda Enflasyonun yüzde onu Aşan kısmı da ek zam olarak verilecek. Eğer 2024 enflasyonu %38 olarak gerçekleşirse memur ve memur emeklisine verilecek enflasyon farkı %6.62 olacak. Ancak üst sınır olan %42 üzerinden zam yapılırsa memur ve memur emeklisine %9.72 enflasyon farkı verilecek.

SOSYAL YARDIMLARA NE KADAR ZAM GELECEK?

Ocak 2025 itibarıyla sosyal yardımlara da artış yapılacak. Sosyal yardımlara yapılan zam memur maaş katsayısına göre belirleniyor. O nedenle de memur ve memur emeklisine verilen zam sosyal yardım ödemelerinde yakından ilgilendiriyor. Sosyal yardımlara %6 zam kesin ancak enflasyon farkının ne kadar olacağı 3 Temmuz tarihinde belli olacak.

2025 YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretle çalışanlar bu yıl ara zam almadı. Gelen tüm taleplere rağmen hükümet ara zam yok kararından geri adım atmayarak asgari ücretliyi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi ise Asgari ücretli çalışanların gözü 2025 Ocak zammına çevrildi. 2025 asgari ücret ile ilgili tahminler var fakat kesin rakamlar Aralık ayında yapılacak asgari ücret tespit Komisyonu toplantıları ile belli olacak. Uzmanların 2025 yeni asgari ücret tahmini ise 25.000 TL ile 27.000 arasında değişiyor.