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Emekli ara zammı kaptı! En düşük emekli maaşı 7500 TL ama daha bitmedi, bayram ikramiyesi zammı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği haberi dün gece duyurdu. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT’li istediğini aldı. En düşük emekli maaşı 7500 TL oldu ama daha bitmedi. Sırada bayram ikramiyesi zammı var.

Emekli ara zammı kaptı! En düşük emekli maaşı 7500 TL ama daha bitmedi, bayram ikramiyesi zammı geliyor

Milyonlarca emekli uzun süreden beri en düşük emekli maaşının 5500 TL olmasından şikayet ediyor ve geçim sıkıntısı yaşadığını dile getiriyordu. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yaptığı açıklamada emekliye ara zam sinyali vermişti. Ara zam haberi gece saatlerinde geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklama yaparak en düşük emekli maaşının 7500 TL olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası milyonlarca emekli sevinçten uçarken yeni zam haberleri de gelecek.

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'li dün gece aldıkları haberle sevinçten havalara uçtu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayında milyonlara Müjdeli haberi verdi. En düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7500 TL'ye yükseldi. Emekli maaşına yapılan zam sonrasında Şimdi de bayram ikramiyesi zammı bekleniyor. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli Bayram ikramiyesine zam var mı?

EMEKLİNİN HAYALİ GERÇEK OLDU

Emekli maaşlarına yılbaşında %30 oranında zam yapılmış en düşük emekli maaşı ise 5500 TL olmuştu. Ancak hayat pahalılığının her geçen gün artması nedeniyle milyonlarca emekli geçim sıkıntısı çekiyordu. Bu sebeple de en düşük emekli maaşının artması isteniyordu. Konu ile ilgili Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret etti. Görüşme sonunda açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilerin şartlarının farkında olduklarını ve bu konuda çalışmaların başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Dün Gece saatlerinde katıldığı bir canlı yayında milyonlarca emekliye güzel haberi verdi. En düşük emekli maaşı 5500 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi için geçerli olan yeni zam aynı zamanda EYT'liler için de geçerli olacak. Yani EYT'liler nisan ayında alacakları ilk maaşlarını zamlı olarak alacak.

SIRADA BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI VAR

Emekliler bekledikleri ara zammı aldı. Seçim öncesi ara zam geleceği yönündeki iddialar gerçek çıktı. Şimdi ise sırada bayram ikramiyesi zammı var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu konuda da ilk sinyalleri dün vermişti. Bayram ikramiyesi zammı içinde çalışma yaptıklarını dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, ne kadar zam yapılacağı konusunda ise net bir bilgi vermemişti. Bayram ikramiyesi zammı henüz kesinleşmedi. Ancak ilerleyen günlerde Bu konuda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı tahmin ediliyor.

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