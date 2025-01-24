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Elinde tapusu olanlara uyarı; Bunu jet hızıyla kontrol etmeniz lazım

Yürürlüğe giren yeni miras düzenlemesi, tapu işlemlerini ve miras sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

Elinde tapusu olanlara uyarı; Bunu jet hızıyla kontrol etmeniz lazım

Taşınmazların satışı ve devri süreçlerinde yapılan değişiklikler, işlemlerin daha hızlı ve sorunsuz tamamlanmasını amaçlıyor. Peki, yeni düzenleme neleri kapsıyor? İşte detaylar...

Miras Yoluyla Taşınmaz Devir Süreci Hızlandı

Miras yoluyla edinilen taşınmazların devri için izlenmesi gereken bazı adımlar bulunuyor. Eskiden oldukça uzun sürebilen bu işlemler, yeni düzenleme ile hızlandırıldı. Tapu devri için ilk adım, mahkemeden alınan veraset ilamıdır.

📌 Veraset ilamı nedir?

Veraset ilamı, mirasçıların yasal haklarını gösteren resmi bir belgedir. Bu belge olmadan miras kalan taşınmaz veya araçların satışı veya devri yapılamaz.

📌 Tapu işlemleri için gerekli belgeler neler?

Veraset ilamı alındıktan sonra, tapu işlemleri için şu belgeler hazırlanmalıdır:

Kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı)

Tapu senedi

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi

📌 Tüm mirasçılar onay vermek zorunda mı?

Evet. Taşınmazın satışı veya devri için tüm mirasçıların ortak onayı gereklidir. Eğer mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkarsa, hukuki yollar devreye girer ve mahkeme kararıyla satış işlemi gerçekleştirilir.

Elinde tapusu olanlara uyarı; Bunu jet hızıyla kontrol etmeniz lazım33

Miras Kalan Araçlar İçin Yeni Kurallar

Miras yoluyla kalan araçların satış işlemlerinde de önemli değişiklikler yapıldı. Artık, miras kalan bir aracın satışı için noter onaylı veraset belgesi ibraz etmek zorunlu hale getirildi.

📌 Veraset belgesi neden önemli?

Bu belge, araç üzerinde yasal hak sahibi olan tüm mirasçıları açıkça belirler. Böylece satış işlemlerinde ihtilaf yaşanması engellenmiş olur.

📌 Araç satışı yapacak vatandaşların dikkat etmesi gerekenler:

Aracın vergi borcunun olup olmadığını kontrol edin.
Trafik tescil kayıtlarının temiz olduğunu gösteren "ilişik kesme belgesini" alın.
Araç muayenesinin geçerli olup olmadığını kontrol edin.
Zorunlu trafik sigortasının ve varsa kasko poliçesinin güncel olmasına dikkat edin.

📢 Tapu ve miras işlemleriyle ilgili en güncel gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeye devam edin!

📌 Kaynak:

🔗 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

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