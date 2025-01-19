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Elinde tapusu olanlar dikkat; Artık bu belge istenecek: Süre başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde tapu kayıtlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri resmen başlattı.

Elinde tapusu olanlar dikkat; Artık bu belge istenecek: Süre başladı

Bu değişiklikler, tarımsal faaliyetlerin daha etkili bir şekilde izlenmesi ve düzenlenmesi amacıyla önemli adımlar içeriyor. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden yapılan güncellemeler, çiftçilerin kayıt süreçlerini ve denetim mekanizmalarını yeniden şekillendiriyor.

Yeni Düzenlemeler ve İtiraz Süreci

Yapılan düzenlemelerle birlikte, tarımsal faaliyetlere dair arazi kayıtları artık üretim yılına ait uydu görüntüleri veya belirli tespit komisyonlarının yönlendirmeleri ile yapılacak. Özellikle arazilerin mirasçılar ya da hissedarlar tarafından itiraz edilmesi durumunda, itiraz edilen hisse oranına karşılık gelen alanların kayıtları geçersiz sayılacak. Bu sayede, tarımsal faaliyetlerin şeffaf ve düzenli bir şekilde izlenmesi sağlanacak.

https://www.tarimorman.gov.tr/

Geçersiz Kayıtlar ve İtiraz Süresi

Miras yoluyla devredilen araziler için de benzer bir durum geçerli olacak. Eğer hissedarlar veya mirasçılar, arazilerin kaydına itiraz ederse, itiraz edilen alanların kayıtları geçersiz hale gelecek. Bu değişiklikler, tarım sektöründeki kayıtların doğruluğunu artırarak sektördeki faaliyetlerin daha düzenli hale gelmesini amaçlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu düzenlemelerin uygulanabilmesi için 15 günlük bir süre tanıdı.

İstenilen Belge ve Zorunlu İşlemler

Mirasçılık belgesinin alınması, tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması için önemli bir adım. Tapu sicilinde kayıtlı malik vefat ettiğinde, mirasçılık belgesi temin edilerek intikal süreci tamamlanmadıkça, araziler intikali yapılmamış sayılacak. Bu durumda, mirasçılar veya hissedarlar tarafından yapılan itirazlar sonucunda, mirasçılık belgesinin ibraz edilmesi zorunlu olacak. Kira sözleşmeleri ya da taahhütnameler de, özellikle kendi hissesi olmayan kişilerin başvurduğu araziler için talep edilecek.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı

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