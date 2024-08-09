GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Elinde tapusu olana hayat zor! Resmen bitiyor! Evi ve arsası olanlar dikkat

Türkiye'deki gayrimenkul piyasası, tapu işlemlerinde devrim niteliğinde değişikliklerle karşı karşıya.

Elinde tapusu olana hayat zor! Resmen bitiyor! Evi ve arsası olanlar dikkat

Artık mülk satışları, yeni getirilen düzenlemeler sayesinde daha şeffaf ve güvenli bir biçimde gerçekleşecek. Bu değişiklikler, konut, ofis, dükkan ve araziler dahil olmak üzere tüm taşınmazların alım-satım süreçlerini etkileyecek ve herkesin dikkatini gerektiren önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Detaylı Bilgi ve Belgeler Ön Planda

Yeni sistem, tapu işlemleri için gerekli belgelerin ve prosedürlerin detaylarına daha büyük bir önem verilmesini gerektiriyor. Bu, mülk sahipleri için, işlemlerinin sorunsuz ve hızlı bir şekilde ilerlemesi açısından kritik bir hal alıyor. Özellikle büyükşehirlerdeki tapu dairelerindeki mevcut yoğunluk, bu yeni düzenlemelerle birlikte azalacak.

Noterlerde Yapılacak İşlemler ve Yeni Uygulamalar

Noterler artık, sadece konut değil, çeşitli taşınmazların alım-satım işlemlerini de yapabilecek. Türkiye Noterler Birliği, bu süreçleri kolaylaştırmak için bir 'e-randevu/başvuru' sistemini hayata geçirdi. Satış işlemi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bu uygulama üzerinden e-Devlet kapısı kullanarak başvuruda bulunacaklar. İşlem yapılacak noterlik, başvuru aşamasında seçilecek ve tüm bilgiler Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi’ne (TNBBS) işlenecek.

Alım-Satım İşleminin Tamamlanma Süreci

Noter, alım-satım işlemi için gerekli belgeleri toplayıp, eksiklikleri giderdikten sonra, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı sistemler üzerinden işlemleri tamamlayacak. İşlem tamamlandığında, tapu siciline tescil işlemleri hızlıca yapılarak, taraflara tapu senedi teslim edilecek. Ayrıca, noter işlemleri için ek bir ücret alınacak olup, bu ücret taşınmazın değerine göre belirlenecek ve her yıl yeniden değerleme oranında artacak.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ev Sahipleri ve Kiracılar İçin yeni dönem resmen başladı Ev Sahipleri ve Kiracılar İçin yeni dönem resmen başladı
TC kimlik son rakamı 0 2 4 6 8 olanlara açıklandı! Ziraat Bankası 25.000 TL ödeme yapacak TC kimlik son rakamı 0 2 4 6 8 olanlara açıklandı! Ziraat Bankası 25.000 TL ödeme yapacak
Mehmet Şimşek Kusura Bakmasınlar Dedi: Elinde Altın Olanlara Kara Haber Tez Geldi Mehmet Şimşek Kusura Bakmasınlar Dedi: Elinde Altın Olanlara Kara Haber Tez Geldi
SGK 550.000 TL Faizsiz Kredi Veriyor SGK 550.000 TL Faizsiz Kredi Veriyor
15 banka az evvel duyurdu! TEB, QNB, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve 9 bankada okkalı deprem! 15 banka az evvel duyurdu! TEB, QNB, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve 9 bankada okkalı deprem!
Turizm devi iflas bayrağını çekti! Türkiye'de gitmediği şehir yoktu Turizm devi iflas bayrağını çekti! Türkiye'de gitmediği şehir yoktu
SON HABERLER
CarrefourSA’da DEV Kırmızı Et İndirimi! Kıyma ve Kuşbaşı Fiyatları Dibi Gördü CarrefourSA’da DEV Kırmızı Et İndirimi! Kıyma ve Kuşbaşı Fiyatları Dibi Gördü
SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklisine talih kuşu kondu! Hafta sonu maaşa ek 14.895 TL ödeme SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklisine talih kuşu kondu! Hafta sonu maaşa ek 14.895 TL ödeme
Emekliye Meclis'ten akşam müjdesi! 17.000 TL EK PARA kabul edildi Emekliye Meclis'ten akşam müjdesi! 17.000 TL EK PARA kabul edildi
1999 Sonrası SGK Sigorta Girişi Yapanlara 2. EYT Müjdesi Geldi! Erken Emeklilik Şak Diye Geldi 1999 Sonrası SGK Sigorta Girişi Yapanlara 2. EYT Müjdesi Geldi! Erken Emeklilik Şak Diye Geldi
9.205 TL para yardımı yapılacak! SGK az önce duyurdu 9.205 TL para yardımı yapılacak! SGK az önce duyurdu
Gelir belgesi yok kefil yok, şart yok! TC kimlikle 45.000 TL nakit destek Gelir belgesi yok kefil yok, şart yok! TC kimlikle 45.000 TL nakit destek
İnstagram'a erişim zorlaşacak! VPN servisleri engelleniyor İnstagram'a erişim zorlaşacak! VPN servisleri engelleniyor
15 banka az evvel duyurdu! TEB, QNB, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve 9 bankada okkalı deprem! 15 banka az evvel duyurdu! TEB, QNB, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve 9 bankada okkalı deprem!