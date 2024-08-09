Elinde tapusu olana hayat zor! Resmen bitiyor! Evi ve arsası olanlar dikkat

Artık mülk satışları, yeni getirilen düzenlemeler sayesinde daha şeffaf ve güvenli bir biçimde gerçekleşecek. Bu değişiklikler, konut, ofis, dükkan ve araziler dahil olmak üzere tüm taşınmazların alım-satım süreçlerini etkileyecek ve herkesin dikkatini gerektiren önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Detaylı Bilgi ve Belgeler Ön Planda

Yeni sistem, tapu işlemleri için gerekli belgelerin ve prosedürlerin detaylarına daha büyük bir önem verilmesini gerektiriyor. Bu, mülk sahipleri için, işlemlerinin sorunsuz ve hızlı bir şekilde ilerlemesi açısından kritik bir hal alıyor. Özellikle büyükşehirlerdeki tapu dairelerindeki mevcut yoğunluk, bu yeni düzenlemelerle birlikte azalacak.

Noterlerde Yapılacak İşlemler ve Yeni Uygulamalar

Noterler artık, sadece konut değil, çeşitli taşınmazların alım-satım işlemlerini de yapabilecek. Türkiye Noterler Birliği, bu süreçleri kolaylaştırmak için bir 'e-randevu/başvuru' sistemini hayata geçirdi. Satış işlemi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bu uygulama üzerinden e-Devlet kapısı kullanarak başvuruda bulunacaklar. İşlem yapılacak noterlik, başvuru aşamasında seçilecek ve tüm bilgiler Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi’ne (TNBBS) işlenecek.

Alım-Satım İşleminin Tamamlanma Süreci

Noter, alım-satım işlemi için gerekli belgeleri toplayıp, eksiklikleri giderdikten sonra, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı sistemler üzerinden işlemleri tamamlayacak. İşlem tamamlandığında, tapu siciline tescil işlemleri hızlıca yapılarak, taraflara tapu senedi teslim edilecek. Ayrıca, noter işlemleri için ek bir ücret alınacak olup, bu ücret taşınmazın değerine göre belirlenecek ve her yıl yeniden değerleme oranında artacak.