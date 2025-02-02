Elinde olana piyango vurdu; Kuyumcular fellik fellik arıyor! Tanesi 104 bin TL

Doların güçlenmesi ve küresel ekonomik belirsizlikler, altına olan talebi ciddi şekilde yükseltirken, kuyumcular da bu yoğun talebi karşılamakta zorlanıyor.

Altın fiyatlarında baş döndürücü bir yükseliş yaşanırken, özellikle Kapalıçarşı'daki fiyatlar yatırımcıların gündeminde. Beşlik altın, 105.000 TL seviyesine kadar yükselirken, kuyumcular bu altını 104.000 TL’den almaya başladı. Bu yükseliş, yatırımcılar için hem büyük fırsatlar hem de önemli riskler barındırıyor.

Altın Fiyatları Yükseliyor?

Altın fiyatlarında görülen artışın temel sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

✅ Enflasyonun artması: Küresel enflasyon, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendiriyor.

✅ Doların güçlenmesi: Dolar/TL paritesindeki hareketlilik, altın fiyatlarına doğrudan yansıyor.

✅ Küresel ekonomik belirsizlikler: Resesyon endişeleri ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını yukarı çekiyor.

✅ Merkez bankalarının altın alımları: Özellikle son dönemde birçok ülkenin merkez bankası, rezervlerini artırmak için altın alımlarına yöneldi.

Tüm bu faktörler, altına olan ilgiyi artırırken, fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Kuyumculardan Altın Yatırımcılarına

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, kuyumcularda yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Yatırımcıların yastık altı altınlarını bozdurmak için kuyumculara yönelmesi, piyasada yeni bir rekabet ortamı oluşturdu.

Özellikle beşi bir yerde altın gibi büyük yatırımlık altın türlerine olan talep önemli ölçüde artmış durumda. Kuyumcular, bu altınları almak isteyen yatırımcılara piyasadaki fiyatların üzerinde teklifler sunabiliyor.

Öne çıkan kuyumcu teklifleri:

💰 Beşlik altın alış fiyatı: 104.000 TL

💰 Beşlik altın satış fiyatı: 105.000 TL

💰 Gram altın alış fiyatı: 2.000 TL

💰 Gram altın satış fiyatı: 2.030 TL

Kaynak: Gazeteoku.com