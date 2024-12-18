Elinde olan mest olur; Pi Coin borsaya girdi mi? Pi Coin 2025 tahmini...

Bu yüzden, özellikle amatör yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ancak, Pi Coin’in borsalarda ne zaman işlem göreceği, yatırımcıların en büyük merak konusu olmuş durumda.

Pi Coin Nedir ve Nasıl Madencilik Yapılır?

Pi Network, blockchain tabanlı bir platform olarak geliştirildi. Amacı, geleneksel kripto para birimlerinden farklı olarak, madencilik için güçlü bilgisayar donanımlarına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmak ve daha geniş bir kitleye erişim sağlamaktır. Kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden her 24 saatte bir şimşek sembolüne dokunarak madencilik yapabiliyor.

Pi Coin Borsada Ne Zaman Listelenecek?

Pi Coin, henüz resmi olarak piyasaya sürülmedi. Geliştiriciler, ana ağın (mainnet) aktif hale gelmesi için kullanıcıların KYC (Kimlik Doğrulama) sürecini tamamlamasını talep ediyor. Ana ağın 2025 yılının başlarında aktif hale gelmesi ve bununla birlikte Pi Coin’in borsalarda listelenmesi bekleniyor.

2025 Yılı Pi Coin Fiyat Tahminleri

Kripto para analistleri, Pi Coin’in potansiyel fiyatı konusunda farklı görüşlere sahip. CoinCodex platformuna göre, Pi Coin’in 2025 yılında 30,61 dolar ile 143,06 dolar arasında bir fiyat aralığında işlem görmesi bekleniyor. Bu, Pi Coin’in %357,61 oranında bir artış gösterebileceği anlamına geliyor. Ancak, bu tahminlerin piyasa şartları ve projeye olan ilgiye bağlı olarak değişebileceği unutulmamalıdır.

Pi Coin’in Geleceği

Google'da “Pi Coin kaç TL, Pi Coin son durum, Pi Coin ne zaman değer kazanacak, Pi Coin kaç dolar, Pi Coin mainnet ne zaman ve Pi Coin Binance’te listelenecek mi?” gibi sorgular, yatırımcıların projeye olan ilgisini ortaya koyuyor. Görünüşe göre, Pi Coin’in geleceği KYC sürecinin tamamlanması ve geliştirici ekibin şeffaf çalışma stratejisine bağlı olacak.