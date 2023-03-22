Elinde Dolar olanlar için saat verildi! İslam Memiş "O Saati Bekleyin" diyerek işaret fişeğini çaktı

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri Dolar kuru son dakika haberleri Milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün dolar ve altın için hayati önem taşıyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar FED faiz kararı sonrası dolar ve altın fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt ararken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş çok önemli açıklamalarda bulundu. İslam Memiş, 'Tarihi gün geldi çattı' diyerek altın ve dolar tahminlerini duyurdu…

Elinde altın ve dolar olanlar için kritik gün geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından altın fiyatları ve Dolar kuru yükselişe geçmişti. Gram altın uzun süredir devam eden durgun seyrine son vererek 1200 TL sınırını aştı. Dolar kuru ise 19 TL'yi geçti. Altın ve dolarda Cumhuriyet tarihinin en önemli gelişmeleri yaşanırken bugün açıklanacak FED faiz kararı da son derece önemli. Peki, FED faiz kararı sonrası altın ve Dolar düşer mi yoksa yükselir mi? Altın fiyatları ne kadar olacak? Dolar kuru ne olur? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş elinde dolar olanlar için çok önemli uyarılarda bulundu. Elindeki doları satmak isteyenleri uyaran İslam Memiş, “o saati bekleyin” dedi.

FED FAİZ KARARI DOLAR VE ALTINI NASIL ETKİLEYECEK?

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı küresel Piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Kritik karar öncesinde altın ve dolar piyasasında hareketlilik şimdiden başladı. Yatırımcılar ve vatandaşlar ise FED faiz artıracak mı yoksa düşürecek mi sorusuna yanıt arıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise FED faiz artırımı ile ilgili çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

İslam Memiş’in FED faiz kararı ile ilgili tahminleri şöyle:

- Fed 25 baz puan faiz artırımı yapabilir.

- Fed faizlerde bir değişikliğe gitmez, pas geçebilir.

Ben, 25 baz puan faiz artıracağını tahmin ediyorum."

ALTIN VE DOLAR İÇİN TARİHİ GÜN GELDİ

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bugünkü köşe yazısında FED faiz kararına göre piyasaların tepkilerini değerlendirdi. yatırımcıları ve vatandaşları uyaran İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"1- 25 baz puan faiz artırırsa ne olur?

Banka iflasları sonrasında psikolojik mesaj için faiz artırımına devam etmesi önemli.

25 baz puan faiz artırımı, parite, altın ve gümüş fiyatlarında gerilemeye, dolar endeksinde yükselişe neden olabilir.

Altının ons fiyatı (xau/usd), bin 915 dolar, gümüşün ons fiyatı (xag/usd), 21,80 dolar seviyesine gerileyebilir.

EUR/USD paritesi, 1,0630 seviyesine gerileyebilir.

Dolar endeksi (dxy), 105 seviyesine tekrar yükselebilir.

2- Pas geçerse ne olur?

O zaman gücünü kaybetmiş, iflaslardan korkmuş bir algı oluşabilir.

Altının ons fiyatı (xau/usd) 2 bin 50 dolar, gümüşün ons fiyatı (xag/usd) 23 dolar seviyesine yükselebilir.

EUR/USD paritesi 1,0880 seviyesine yükselebilir.

Dolar endeksi (dxy), 100,80 seviyesine gerileyebilir.

İki ihtimalin fiyatlaması böyle.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yarın saat 14.00’de faiz kararını açıklayacak.

Ya 50 baz puan faiz indirimine gideceği ya da pas geçeceği beklentili yorumlayayım."