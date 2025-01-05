Elinde Bitcoin ve kripto parası olanlar 20 Ocak tarihine dikkat!

Piyasa değeri ise 2 trilyon doları aşarak bu alandaki büyümeyi gözler önüne serdi. 2025 yılına adım atarken, kripto paralar ve Bitcoin'in geleceği hakkındaki beklentiler giderek artıyor. 2025'te Bitcoin ve kripto para piyasasında ne gibi gelişmeler yaşanacak? İşte 2025 yılı için kritik tarihler ve beklentiler…

20 Ocak’ta Kripto Para Yatırımcılarının Gözleri Donald Trump’ta

2025 yılı, ABD'nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump’ın politikalarıyla şekillenecek. Başkanlık seçimleri sırasında kripto paralara destek veren Trump, ABD'yi “dünyanın kripto merkezi” yapma sözü vermişti. Trump’ın seçimi kazanmasının ardından Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde hızlı bir yükseliş yaşanmıştı. Göreve başlamasıyla birlikte yapacağı açıklamalar ve alacağı kararların, 2025’te kripto para piyasasında büyük etkiler yaratması bekleniyor.

Trump’ın göreve başlamasıyla birlikte, ABD'deki ekonomi yönetiminin kripto paralara daha dostane bir yaklaşım sergilemesi öngörülüyor. Kripto para dostu bir ekonomi yönetimi kurmayı planlayan Trump, girişimci ve yatırımcı David Sacks'ı Beyaz Saray’a kripto ve yapay zeka danışmanı olarak atayacak. Bu adımlar, kripto paralara ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

ABD’de Kripto Dostu Ekonomi Yönetimi

Trump, yeni kabinesinde “kripto dostu” olarak bilinen isimleri göreve getireceğini duyurdu. Özellikle SEC Başkanlığı’na kripto paralara daha olumlu yaklaşan Paul Atkins’in atanması, piyasada olumlu bir etki yaratmıştı. Hazine Bakanlığı’na getirilen Scott Bessent de kripto para dostu bir yaklaşımı temsil ediyor. Bu değişiklikler, kripto para sektörüne büyük bir güven kazandırabilir.

Türkiye’de Kripto Para Düzenlemeleri

Türkiye'de, kripto para piyasasının düzenlenmesi adına önemli adımlar atıldı. 2024 yılında, Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklik ile kripto para düzenlemeleri için yetki SPK'ye devredildi. 2025 yılı itibarıyla, bu düzenlemelere bağlı olarak kripto para borsaları ve varlık saklama süreçlerine dair ikincil düzenlemelerin yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, Türkiye'deki kripto para piyasasında netlik sağlayarak yatırımcıların güvenini artırabilir.

Kripto Para ETF Başvuruları ve Onayları

2024’te Bitcoin ve Ethereum için Borsa Yatırım Fonları (ETF) SEC tarafından onaylandı ve bu gelişme, kripto para birimlerinin daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmasına olanak sağladı. 2025 yılında ise Solana, Ripple ve Hedera gibi diğer kripto paralarda da yeni ETF başvurularının yapılması ve onaylanması bekleniyor. Bu başvurular, piyasalara olumlu yansıyabilir ve kripto para yatırımını daha da teşvik edebilir.

Ripple ve Coinbase Davaları

Kripto para piyasasında, en büyük altcoin projelerinden Ripple ve ABD’nin en büyük kripto para borsalarından Coinbase, önceki yıllarda SEC tarafından suçlanmıştı. SEC, bu iki şirketi kayıt dışı menkul kıymet işlemleri yapmakla itham etmişti. 2024'te Ripple davasında olumlu bir karar alınmış olsa da SEC'in temyiz başvurusu sonrasında dava süreci devam ediyor. 2025 yılı, bu davaların seyrini değiştirebilir ve yatırımcıların beklediği önemli gelişmelere sahne olabilir.

2025’te Kripto Para Piyasasında Neler Olacak?

Kripto para ekosisteminin 2025’te nasıl şekilleneceği, bir dizi önemli gelişmeye bağlı. Donald Trump’ın kripto dostu politikaları, Türkiye’deki düzenleyici adımlar ve yeni ETF başvuruları, Bitcoin ve diğer kripto paraların fiyatlarını etkileyebilir. Bunun yanı sıra, Ripple ve Coinbase davalarındaki gelişmeler de piyasada büyük değişimlere yol açabilir. Kripto para piyasasında yaşanacak gelişmeler, yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler barındıracak.

Kaynak: AA

Derleme: gazeteoku.com