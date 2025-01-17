Elinde altın olan mest olacak; İşte Pazartesi için beklenen rakam

Rusya’ya yönelik yaptırımların genişlemesi ve Orta Doğu’daki gerilimlerin artması, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, piyasanın mevcut durumunu değerlendirerek 2025 yılının ilk çeyreğinde altın fiyatlarının hangi seviyelere ulaşabileceğini açıkladı.

Küresel Ekonomi ve Altın Piyasası

ABD’de açıklanan çekirdek enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimi sürecine yaklaşabileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Küresel merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi de fiyatları yukarı yönlü destekleyen unsurlar arasında bulunuyor. Yıldırımtürk, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon beklentilerini yükselttiğini ve bunun altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtti.

Altın Fiyatlarında Trump Etkisi

20 Ocak’ta ABD’de Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte küresel piyasalarda siyasi ve ekonomik belirsizliklerin devam edeceği öngörülüyor. Uzmanlar, bu belirsizliklerin altına olan talebi artırabileceğini belirtiyor. Yıldırımtürk, ons altının 2025’in ilk yarısında 2.850 dolara kadar çıkabileceğini, kısa vadeli direnç seviyelerinin ise 2.725-2.790 dolar aralığında olduğunu ifade etti. Olası geri çekilmelerde ise 2.620-2.650 dolar seviyelerinin destek noktası olarak takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Gram Altın İçin Öngörüler

Gram altın fiyatları ons altına kıyasla daha yavaş yükseliş gösteriyor. Uzmanlar, yatırımcıların altını kısa vadeli kazanç yerine orta ve uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor. Mücevher sektörü için ithalat izinlerinin verilmesiyle iç piyasa ile dış piyasa arasındaki fiyat farkı 300 dolara kadar geriledi. Mevcut şartlarda gram altın için 3.100 TL seviyelerinin alım fırsatı sunduğunu belirten Yıldırımtürk, 2025’in ilk çeyreğinde gram altının 3.350 TL’ye kadar yükselebileceğini öngördü.

Dünü 2.689-2.725 dolar aralığında geçiren ons altın, günü 2.713 dolardan tamamladı ve sabah saatlerinde 2.711 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam etti. Gram altın ise dün 3.063-3.104 TL aralığında işlem gördü ve günü 3.090 TL’den kapattı. Sabah seansında ise 3.099 TL seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: Mynet