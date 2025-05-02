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Elinde altın olan baksın; İslam Memiş bugünü işaret etti

İslam Memiş’e göre 2 Mayıs’ta açıklanacak ABD verisi altın, dolar, gümüş ve bitcoin piyasalarında yön değişimine neden olabilir; yatırımcılara beklemede kalın uyarısı yapıldı.

Elinde altın olan baksın; İslam Memiş bugünü işaret etti

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları 2 Mayıs Perşembe günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi konusunda uyardı. “Veri gelene kadar sessizlik, sonrasında sert kırılma” diyen Memiş, altın, dolar, gümüş ve bitcoin gibi yatırım araçlarında ciddi yön değişimleri yaşanabileceğini söyledi.


📌 2 Mayıs Perşembe: Haftanın En Kritik Günü

Finans uzmanı İslam Memiş, “Bu haftanın en önemli günü Perşembe. Piyasalar beklemede, ama veri geldiği anda altın ve döviz piyasasında sert hareketler yaşanabilir,” açıklamasını yaptı. Özellikle Fed’in faiz politikalarını etkileyen bu verinin, emtia ve kripto varlıklarda ani sıçramalara neden olabileceği değerlendiriliyor.


💰 Gram Altın 4110–4160 TL Bandına Sıkıştı

Memiş’e göre iç piyasada gram altın, 4110–4160 TL aralığında dar bir bantta hareket ediyor. Ons altın 3300 dolar civarında tutunurken, beklenti dışı bir veriyle bu seviyelerin yukarı ya da aşağı hızla kırılabileceği belirtiliyor.

“Bu sessizlik fırtına öncesi. Beklenen veriden sonra altın yönünü netleştirecek.”

💵 Dolar İçin 39 TL Senaryosu Masada

Dolar/TL paritesinin 38,40 seviyelerinde yatay hareket ettiğini belirten Memiş, “Dolar yatırım aracı değil, ancak 39 TL seviyesi sürpriz olmaz” diyerek kurda yukarı yönlü kısa vadeli atakların yaşanabileceğini belirtti. Özellikle ABD verisi sonrası doların güç kazanabileceği öngörülüyor.


📉 Bitcoin ve Gümüş de Bu Veriden Etkilenecek

Altının yanı sıra gümüş ve kripto para piyasası da 2 Mayıs verisine odaklanmış durumda. Memiş, “Piyasalar yönsüz değil, sadece tetikleyici bekliyor. O tetikleyici veri Perşembe günü gelecek,” diyerek, Bitcoin’in de veri sonrası sert yön tayinleri yapabileceğini ifade etti.


⏳ "Veri Öncesi Beklemek En Doğru Hamle"

Memiş, özellikle bireysel yatırımcıları aceleci davranmamaları konusunda uyardı:

“2 Mayıs saat 15.30’a kadar hiçbir yatırım aracı için büyük hamle yapılmasın. Bekleyin. Beklemek bu hafta en güvenli strateji.” Verinin beklentilerin üzerinde ya da altında açıklanmasının, borsadan altına kadar tüm varlık gruplarında ani dalgalanmalara yol açabileceği hatırlatılıyor.


2 Mayıs'ta Ne Bekleniyor?

ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak (15.30 TSİ)

Altın, dolar, gümüş ve bitcoin için yön tayini bu veriyle şekillenecek

Gram altın ve ons fiyatı sıkışık; kırılma yukarı ya da aşağı sert olabilir

Dolar için 39 TL ihtimali canlı tutuluyor

Kripto ve emtia yatırımcıları temkinli olmalı

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik - İslam Memiş

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