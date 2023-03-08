Elinde 1 Dolar bile olan baksın! 40 TL olacak, sakın ola satayım demeyin

Dolar kurunda yaşanan hareketlilik sonrasında ünlü ekonomistlerin yorumları ve tahminleri yakından takip ediliyor. Son dönemlerde dolar yorumları ile öne çıkan isimlerden olan Selçuk geçer, vatandaşın merakla beklediği tahminlerini açıkladı. Elinde bir dolar bile olanlar bu tahminlere kulak versin. Çünkü dolar O tarihte 40 TL olacak.

Dolar kuru uzun süreden beri 18 lira seviyelerine demir atmıştı. Ancak Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi ve hemen ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimi ile birlikte Dolar kuru yeniden hareketlenmeye başladı. Vatandaşlar ve yatırımcılar ise bundan sonra doların gidişatını merak ediyor uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Bu konuda en çok dikkate alınan isimlerden biri olan ekonomik Selçuk geçer Dolar kuru ile ilgili önemli yorumlarda bulundu. Peki, Dolar kuru düşecek mi yoksa yükselecek mi? 1 Dolar ne kadar olacak? Elinde dolar olanlar mutlaka bu açıklamaya kulak versin.

ELİNİZDEKİ DOLARI SAKIN SATMAYIN

Yatırımcıların ve vatandaşların dolar yorumlarına yakından takip ettiği isimlerden olan Selçuk geçer yeni tahminlerini açıkladı. Elinde dolar olanların kesinlikle satmaması gerektiğini söyleyen Selçuk geçer, yaşanan dalgalanmalar nedeniyle bazı yatırımcıların panik yaptığını ve Elindekini çıkarmaya çalıştığını söyledi. Bunun çok büyük bir hata olacağını belirten Selçuk geçer, önündeki doları tutanların uzun vadede büyük kazanç elde edebileceğini dile getirdi.

SEÇİM SONRASI DOLAR 40 TL OLACAK

Elinde doları olan kişilerin yakından takip ettiği ekonomist Selçuk geçer seçim sonrasını işaret etti. Uzun süren durgunluğun ardından dolar piyasasında şu anda hareketliliğin başladığını belirten Ekonomist, seçim sonrasında doların hızlı bir yükseliş trendi içine gireceğini söyledi. Elinde doları olanların ve uzun vadede bekletenlerin kazanacağını da sözlerine ekleyen Selçuk geçer, dolar kurunun 36 TL ile 40 TL arasına gelebileceğini öngördü.

Yaptıklarının sadece bir tahmin olduğunu belirten Selçuk geçer kesinlikle kimseye yatırım tavsiyesi vermediğini de sözlerine ekledi.