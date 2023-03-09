Elektrik faturasına devlet el attı! 135 TL üstü elektrik faturası olanlar PTT’den yardım alabilir

Ekonomik koşullar ve artan enerji fiyatları nedeniyle vatandaşlar yüksek fatura sorunu ile karşı karşıya kaldı. Her geçen gün artmaya devam eden enerji fiyatları ve yüksek gelen faturalar vatandaşın belini bükerken devletten müjdeli haber geldi. Elektrik faturası yüksek gelenler için devlet faturalara el attı. Adınıza kayıtlı elektrik faturası varsa ve 135 TL üstü geliyorsa hemen başvuru yapın. Çünkü 135 TL ve üstü faturaların bir bölümünü devlet karşılıyor. Şimdi başvuru yaparak PTT'den fatura yardımı alabilirsiniz.

Türkiye'de yaşanan hayat pahalılığı her geçen gün vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Özellikle hala devam eden kış ayları nedeniyle birçok vatandaşın faturası da son derece yüksek geliyor. Hem elektrik faturaları hem de doğalgaz faturaları artmaya devam ederken devletten vatandaşa destek ödemesi müjdesi geldi. Elektrik faturası 135 TL ve üstü gelenler hemen başvuru yaparak fatura yardımı alabiliyor. Faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar kendi adına kayıtlı fatura olması durumunda PTT şubelerinden elektrik faturası yardımı alabiliyor. Peki, kimler elektrik faturası yardımı alabilir? Elektrik tüketim desteği kimlere verilir?

DEVLETTEN ELEKTRİK FATURASI YARDIMI VERİLİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden birçok vatandaşa sosyal yardım ödemesi sağlanıyor. Özellikle düzenli yapılan yardımlardan biri de elektrik fatura desteği. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar başvuru yapmaları halinde devletten elektrik faturası yardımı alabiliyor. 135 TL ve üstü tüm elektrik faturaları için başvuru yapılabiliyor. Belirli bir gelir düzeyinin altında olan vatandaşlara bu yardım imkanı veriliyor. Elektrik tüketim desteği yardımı hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücreti 3'te birinden az olması durumunda veriliyor. Elektrik faturası yardımı hane içinde yaşayan kişi sayısına ve elektrik tüketim miktarına göre farklılık gösteriyor.

DEVLET NE KADAR ELEKTRİK FATURASI YARDIMI VERİYOR?

Ne yazık ki Kış aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşlar faturalarını ödemekte zorlanıyor. Bu durumda elektrik faturası desteği de büyük önem taşıyor. Devlet faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşa hane içinde yaşayan kişi sayısı ve elektrik tüketim miktarına göre fatura yardımı veriyor. 135 TL ve üstü elektrik faturası veya vatandaşlara verilen fatura yardımı şöyle oluyor:

Bireyler için destek ödemesi 130,09 TL'dir.

Üç kişilik bir aile için destek ödemesi 173,46 TL'dir.

Dört kişilik bir aile için destek ödemesi 216,82 TL'dir.

Beş ve üzeri aileler için destek ödemesi 260,19 TL'dir.

Fatura yardımı alabilmek için öncelikle aile Bakanlığına başvuru yapmak gerekiyor. Başvurusu onaylananlar T.C kimlik kartları ve elektrik faturaları ile birlikte PTT şubelerine giderek elektrik faturası desteği alabilir.