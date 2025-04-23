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Elektrik faturası yarıya düşüyor! İşte herkesin bilmediği o yöntem

Evde en çok enerji tüketen cihazlardan biri olan buzdolabında yapacağınız küçük bir değişiklik, elektrik faturanızı ciddi oranda düşürebilir. Uzmanlara göre, bu yöntemle tasarruf etmek mümkün.

Elektrik faturası yarıya düşüyor! İşte herkesin bilmediği o yöntem

Buzdolabının içine alüminyum folyo kaplı bir içecek kutusu veya buz kalıbı yerleştirerek iç sıcaklık dengesi sağlanabilir. Bu yöntem, buzdolabının daha az çalışmasına ve elektrik faturasının %30’a kadar düşmesine katkı sağlar.

Elektrik Faturasını Hafifletmenin Yolu Mutfağınızda Olabilir

Yüksek elektrik faturaları, özellikle son dönemlerde herkesin ortak şikâyeti. Uzmanlar, buzdolabı gibi günün 24 saati çalışan cihazlarda uygulanabilecek basit önlemlerle faturaları %30-50 oranında azaltmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

En dikkat çeken öneri ise: Buzdolabına tek bir parça yerleştirmek.

🔍 Peki Nedir Bu "Bir Parça"?

Enerji verimliliği uzmanları, buzdolabının içine alüminyum folyo kaplı bir içecek kutusu veya buzluk kalıbı yerleştirmenin ısı dengesini sağladığını ve dolabın daha az enerjiyle çalışmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

Bu yöntem sayesinde buzdolabı:

İç sıcaklığı daha iyi koruyor

Kompresör daha az devreye giriyor

Enerji tüketimi azalıyor

🌡️ Doğru Sıcaklık Ayarıyla Başlayın

Buzdolabınızın ayarlarını doğru yapmak, en temel tasarruf adımıdır:

Soğutucu bölüm: 4°C

Dondurucu bölüm: -18°C

Bu derecelerin altına düşmek, enerji tüketimini artırır ve cihazın ömrünü kısaltabilir.

🔌 Konum Seçimi Tasarrufu Etkiler
Buzdolabınızı:

Güneş gören bir noktaya

Fırın, ocak, radyatör gibi ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmemelisiniz. Bu bölgelerdeki ekstra sıcaklık, buzdolabının sürekli çalışmasına ve daha fazla elektrik tüketmesine yol açar.

🧼 Temizlik, Bakım ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tasarruf sağlamak istiyorsanız sadece tek bir yönteme güvenmeyin. Aşağıdaki alışkanlıkları da benimseyin:

✅ Kapı lastiklerini düzenli kontrol edin. Sızdıran kapılar enerji kaybına neden olur.

✅ Buzdolabını çok sık açmayın. Soğuk hava dışarı çıkar, dolap daha fazla çalışır.

✅ Yiyecekleri sıcak değil, soğumuş halde yerleştirin.

✅ Buzluğu ne tamamen boş bırakın ne de aşırı doldurun.

✅ Buz birikimini önleyin. Gerekirse manuel defrost yapın.

✅ Cihazınız çok eskiyse, A+++ enerji sınıfı yeni bir modelle değiştirin.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi

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