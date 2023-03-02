Elektrik faturanız EnerjiSA üzerinden geliyorsa buna dikkat edin! Ekstra kazanç sağlayabilirsiniz!

Ülkede son zamanlarda yaşanan ekonomik krizler sebebiyle vatandaşlar birçok konuda alım gücünü tüketti. Kiradan faturalara, temel ihtiyaçlardan beslenmeye kadar birçok noktada maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar her konuda indirim ve fırsatları araştırıyor. Faturalar konusunda da sıkıntı yaşayan vatandaşlar için bir kampanya başlıyor. EnerjiSA üzerinden faturası gelen vatandaşlar için bir duyuru var. Bunu yaparak elektrik faturanızdan kar elde edebilirsiniz. İşte EnerjiSA faturasıyla kar elde etmenin detayları...



Vatandaşlar için Akbank hazırladığı kampanyada internet sayfası üzerinden başvuruları kabul ediyor. Buradan yapılacak başvurular için öncelikle EnerjiSA elektrik faturası için Akbank üzerinden otomatik ödeme talimatı vermiş olmanız gerekmektedir. Bu sayede fatura ödeme talimatlarıyla 25 TL chip para hediye edilecektir. Böylelikle ödenen faturalar ekstra kar getirecektir. Kampanya detaylarını resmi internet adresinden paylaşan Akbank kendi müşterilerine özel olarak ve otomatik ödeme talimatı veren vatandaşlar için bu kampanyayı ek bir destek olması adına devreye soktu.



Faturanız ödensin ve 25 TL chip para kazanın



Axess ile yapılan elektrik faturası ödemelerinde otomatik ödeme talimatı yapan kişiler 25 TL chip para kazanıyor. Bunun için tek yapılması gereken FATURAC yazarak 4566 numarasına mesaj atmak. Ardından kampanyaya katılım sağlanıyor ve EnerjiSA elektrik faturası otomatik olarak ödeniyor. Bununla birlikte de 25 TL chip para hesaplarınıza otomatik olarak yatmaktadır.



İlk otomatik fatura ödemesinde 25 TL chip para, 2 yeni otomatik talimatı için de ekstra 25 TL chip para ve 3 ila 4 faturaya kadar otomatik ödeme talimatı veren kişilere ise 75 TL chip para yatmaktadır. Yani toplamda 150 TL chip para kullanmanız için otomatik olarak yüklenebilmektedir.



Kampanya ile alakalı detaylı bilgilendirmeler için Akbank müşteri iletişim numarası 444 25 25’i arayabilirsiniz. Axess ve Axess öğrenci kartları ile katılabileceğiniz kartlara ek olarak free asıl kartlar ile de kampanyaya katılım sağlanabilmektedir. Bu kartlar üzerinden vereceğiniz otomatik ödeme talimatları da geçerli olmaktadır.