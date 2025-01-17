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Elektrik, doğalgaz, su faturasına 3.000 TL destek verilecek

TEB fatura ödeyen müşterilerine yönelik olarak başlattığı yeni kampanya ile dikkatleri üzerine çekti.

Elektrik, doğalgaz, su faturasına 3.000 TL destek verilecek

Banka, 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak kampanya ile her faturada yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor. Fatura ödeme talimatı verenlere, yılda 3.000 TL’ye kadar indirim sağlanacak.

Kampanya Detayları

Kampanya kapsamında, 1 Haziran 2024 ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasında TEB Kredi Kartları ile otomatik ödeme talimatı veren müşteriler, elektrik, doğalgaz, su ve diğer faturalar için %20 indirim kazanacak. Her bir fatura için en fazla 50 TL, ayda ise toplamda 250 TL’ye kadar indirim yapılabilecek. Kampanya dahilindeki tüm işlemler, yalnızca belirtilen tarihlerde ve şartlar sağlandığında geçerli olacak.

Kimler Katılabilir?

TEB müşterileri, kendi adına kayıtlı olmayan faturalar için de otomatik ödeme talimatı vererek kampanyaya katılabilecekler. Ancak, otomatik ödeme talimatlarının kampanya süresi boyunca iptal edilmemesi gerekiyor. Kampanyaya ticari kartlar ve sade kartlar da dahil.

İndirim ve Ödeme Yansıması

Fatura ödemesinin ardından kazanılan indirim, ödeme yapıldığı ve kampanya koşullarının sağlandığı aydan sonraki ayın ilk haftasında TEB Kredi Kartı'na yansıyacak. Yılda toplamda 3.000 TL'ye kadar indirim fırsatı sunulacak bu kampanya, fatura ödemelerini daha ekonomik hale getirmek isteyenler için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Kaynak: TEB Resmi Web Sitesi

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