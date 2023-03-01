Ekonomist Tuna Kaya'dan beyin yakan tahmin! O tarihte 1 gram altın 3000 TL olacak

1 gram altın o tarihte 3000 TL olacak. Bu tahmini duyanların ağzı açık kaldı. Üstelik yakın bir tarih verildi. Tutarlı açıklamaları ile dikkat çeken Ekonomist Tuna Kaya bu defa şaşkına çevirdi. Peki, gram altın 3000 TL olacak mı, ne zaman olacak? İşte gram altın fiyatlarına ilişkin son tahminler…

Altın fiyatları, son dönemlerde dalgalı seyrine devam ediyor. Uzman isimlerden de altın fiyatlarına ilişkin peş peşe yeni tahminler geliyor. Bu defa Ekonomist Tuna Kaya herkesin ağzını açık bırakan tahmini ile şaşırttı. 1 gram altının geleceği fiyat şaşkına çevirdi. Hem de yakın bir tarih verildi. Peki, gram altın ne kadar olacak? Gram altın düşecek mi yoksa çıkacak mı? İşte gram altın fiyatlarına ilişkin son tahminler…

GRAM ALTIN SON DAKİKA TAHMİNLERİ

Uzman isimler, altın fiyatlarında süren dalgalanmaları yorumlamaya devam ediyor. Son dönemlerde altın tahminleri ve çıkışları ile şaşırtan isimlerden olan Tuna Kaya'dan gram altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminler geldi. Ünlü ekonomist bu defa öyle bir rakam verdi ki herkesin ağzı 5 karış açık kalacak. Çünkü ekonomist Tunay Kaya’nın 1 gram altın için tahmini 3000 TL oldu. Hem de çok yakın bir zamanda altın fiyatları rekor kıracak.

Gram altın fiyatlarına ilişkin Youtube platformu bir video yayınlayan Tuna Kaya, Mayıs ayını işaret etti. Özellikle seçim dönemi sonrasında altın fiyatlarında büyük bir patlama beklediğini dile getiren ünlü ekonomist, 3000 TL gibi rakamların artık hayal olmadığını, konuşulabilir rakamlar olduğunu savundu.

ALTINDA ALIM FIRSATI VAR

Youtube kanalı üzerinden yayımladığı videoda şu anda altın fiyatlarının indirimli olduğunu da söyleyen Kaya, gram altının alım fırsatı verdiğini, sarı metalden para kazanmak isteyenlerin bu günleri değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi. Altın fiyatlarının şu anda olması gereken rakamın 1800 Dolar üstü olduğunu da dile getiren Kaya, şu anda yüzde 20 indirim olduğunu ve tam da yatırımlık döneme girildiğini ifade etti. 2023 yılını ortalarında oluşacak tablo hakkında da bilgi veren Kaya, ons altın fiyatlarının 2200 Dolar seviyesini geçeceğini iddia etti.