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Ekici Peynir'den skandala ilişkin açıklama

Ekici Peynir, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 28 Nisan 2025 tarihinde yayımladığı taklit ve tağşiş listesine giren ürünle ilgili kamuoyuna net bir açıklama yaptı.

Ekici Peynir'den skandala ilişkin açıklama

Ekici Peynir, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 28 Nisan 2025’te yayımladığı tağşiş listesinde yer alan “Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri” hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Firma söz konusu ürünün market raflarında satılmadığını, yalnızca ambalajsız olarak toplu tüketime yönelik üretildiğini açıkladı.

📌 Gündem Olan Ürün Sadece Toplu Tüketim İçin Üretiliyor

Ekici markasının "Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri (Üçgen Peynir)" adlı ürünü, Bakanlık tarafından “etiketinde belirtilen yağ oranının altında” tespit edilerek listeye dahil edildi. Firma bu ürünün market raflarında kesinlikle yer almadığını, yalnızca toplu tüketim kanalları için ambalajsız şekilde üretildiğini belirtti.

Sosyal medyada hızla yayılan “A101 ve BİM’de satılıyor” iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan Ekici Peynir, “Ürün perakende ambalajlı satışa sunulmamıştır yalnızca ev dışı tüketime yöneliktir” dedi.

📣 Firma Yetkililerinden Açıklama:

“Listede adı geçen ürün, ev dışı tüketim amaçlı dökme olarak üretilen ve marketlerde satışta olmayan bir peynirdir. Üç harfli marketlerde yer aldığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Listeye girme nedeni, sadece yağ oranının etikette belirtilenden düşük çıkmasıdır.”

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